Karel Gott šel na jistotu: Ivanu požádal o ruku a za dva dny byla svatba

Zpěvák Karel Gott sice po svatbě s Ivanou Gottovou tvrdil, že se pro sňatek rozhodli při návštěvě Las Vegas zcela spontánně, později se ale ukázalo, že měl svůj životní krok dost promyšlený. Svatbu ve Vegas totiž chtěl, a tak na dovolenou vyrazil rovnou se zásnubním prstenem.

Mnozí říkali, že Ivana Gottová byla jedinou ženou, které se podařilo Mistra postavit před oltář, pravda je úplně jiná. Byl to totiž naopak Karel Gott, kdo před oltář svou vyvolenou dovedl. A udělal to vskutku originálně.

Zásnuby a hned svatba

V lednu roku 2008 se Karel Gott společně s Ivanou i dalšími přáteli vydal na dovolenou do Las Vegas. A právě i tam měl v plánu si svou lásku vzít. Mělo to ale háček. S Ivanou totiž nebyl zasnoubený. A tak ji rovnou ve městě hazardu hned první večer pobytu požádal o ruku. „Všechno na mě dolehlo. A napadlo mě, že nastal ten pravý okamžik. Využil jsem chvíle, kdy nás ostatní předběhli, a my s mojí ,skoroženou‘ loudavě došli až před monumentální, nádherně osvícenou fontánu u hotelu Bellagio,” napsal Mistr ve své knize Má cesta za štěstím. Před Ivanou poklekl a ona se sňatkem pochopitelně souhlasila. K jejímu překvapení ke svatbě ale došlo už za dva dny. Po vzoru Elvise Presleyho se totiž i Mistr chtěl ženit ve Vegas. A tak museli jednat rychle. Naštěstí zpěvák počítal s tím, že jeho vyvolená na jeho žádost kývne, a tak měl spoustu věcí týkajících se svatby připraveno.

Bez problémů to nešlo

I tak se ale dvojice zasekla při výběru prstenů. Zpěvák měl zcela jinou představu než jeho nastávající. „Svatební prsten chtěla z bílého zlata a hladký, jednoduchý. To jsem ovšem nemínil dopustit. Nakonec tedy souhlasila s prstenem se sedmi drobnými briliantíky pro štěstí, ale jen proto, že naše šťastné číslo je přece sedmička,” vysvětlil Karel Gott s tím, že se nakonec přece jen dohodli.

V den svatby ale přišel ještě jiný problém. Jejich dcera Charlotte Ella, která je na cestě do Vegas doprovázela, totiž onemocněla a měla horečku. A to vše ohrozilo. Naštěstí se ale do večera zotavila a dvojice si tak mohla říct své nejkrásnější „ano”.