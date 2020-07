Svatba Karla Gotta a Ivany: Na místě konání se neshodli!

Dokument o životě Karla Gotta už brzy přijde do kin a slibuje opravdu intimní zpověď slavného zpěváka.

Ve filmu se objeví záběry radostných momentů rodiny Gottových, ale i těch smutnějších, kdy Zlatý Slavík bojoval se zákeřnou rakovinou.

Mimo jiné ale manželé odkryjí i podobnosti z jejich svatby v Las Vegas. Tu totiž prý naplánovala hlavně Ivana Gottová!

Film o Karlu Gottovi odhalí i velmi intimní chvilky z jeho života.

Karel Gott si svou jedinou manželku Ivanu bral z čisté lásky a svatba nebyla vůbec naplánovaná, zpěvák tehdy přiznal, že vše vzniklo zcela spontánně!

"Rozhodli jsme se na místě. Řekl jsem Ivaně: "Chceš si mě tady vzít?" Chvilku bylo ticho a najednou Ivana říká: "Počkej, to si děláš legraci, to je kostelíček, kde se mnoho slavných lidí bralo. Elvis, Paul Newman a mnoho dalších!" A já odvětil: "Toto místo volím teď, vezmeš si mě?" To ano potom zaznělo ještě jednou před knězem," vzpomínal Gott na významný den.

Jediným svědkem na tajné svatbě byla teprve rok a půl stará dcera Charlotte, která si ze zážitku nic nepamatuje. V dokumentu zpěvák navíc prozradil, že Las Vegas byl nápad jeho ženy!