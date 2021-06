Ivana Gottová porušila pravidlo jedné noci, Gott jí dovolil, co žádné předtím

Ivana Gottová získala srdce nejslavnějšího zpěváka klasickou ženskou lstí. Dělala, že o něj nemá zájem a vůbec ji nezajímá. To nakonec zabralo tak moc, že si ji Karel Gott vzal. Byla jeho první a jedinou manželkou.

S Ivanou Gottovu, tehdy ještě Macháčkovou, se setkal poprvé v roce 1998 na předávání cen TýTý. Seznámila je modelka a bývalá miss Monika Žídková.

„Ivanka mě zaujala na první pohled. Získat si její srdce ovšem nebylo snadné. Dělala velké drahoty,“ vzpomínal Gott za svého života. „Věděla jsem, že je zadaný, a já tehdy také měla vztah. Žádal mě, abych mu dala své číslo. Dala jsem mu špatné,“ řekla dle webu CNN Prima News Gottová.

K druhému setkání došlo na volbě miss o rok později. Tam už zpěvák od své budoucí ženy dostal správné číslo. Začali si volat, chodit na večeře, trávit spolu čas. „Ze začátku jsme byli přátelé, náš vztah se vyvíjel. Zamilovanost přicházela postupně, což jsem nikdy předtím nepoznala,“ vylíčila Ivana.

Gottová dělala drahoty

Podruhé se setkali na volbě miss rok poté. Tentokrát už mu Ivana dala číslo správné. Karel Gott ji později nastěhoval do vily na Bertramku. Prostředí vily mohla dokonce mírně změnit. Do doby, než tam vstoupila Ivana, mohly ženy u Gotta spát jen jednu noc. Jeho osudová žena však tohle pravidlo změnila.

Až do jeho skonu mu byla po boku a pochopitelně nemohla chybět i v dokumentu Karel, který pojednává o Mistrově životě. „Film vypráví pravdivý a upřímný příběh o mimořádně úspěšném, milovaném, slavném a přitom skromném, hodném a slušném člověku, jehož já byla tou vyvolenou a šťastnou ženou. Za to zůstanu až do konce svých dnů hluboce vděčná,“ říká Ivana Gottová.

Později si ji nastěhoval do vily

„Na nic jsme si nehráli, nic jsme nepředstírali, jen žili svůj život den za dnem. Kameru jsme často vůbec nevnímali,“ vzpomíná na natáčení.

„Dokumentární film Karel je o lásce, statečnosti, píli, pokoře a lidskosti. O lásce k rodině, o otevřeném a důstojném smíření s nemocí, ale také o pracovitosti a oddanosti milované profesi a drahým příznivcům. A v neposlední řadě o hudbě, kterou můj muž nade vše miloval, která mu byla vším,“ tvrdí Ivana, která bude Karla navždy postrádat.

Zdroj: Youtube