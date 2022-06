Noví Karel Gott a Iveta Bartošová? Duo Josef a Lucie nahrálo vzpomínkový singl

Zdroj: Václav Nekvapil

Zpěvák Josef Bouda vystupuje již šestnáct let jako Karel Gott revival Morava a fandil mu i samotný Mistr. Křehká Lucie Třešňáková zase zpívá k nerozeznání od Ivety Bartošové. Oba doposud především revivaloví zpěváci se nyní dali dohromady a jako Josef & Lucie zpívají místo největších hitů zlatých slavíků nové duety, které tak trochu vytváří dojem, jako by tu Karel Gott a Iveta Bartošová stále byli. A jejich první vzpomínkový singl se právě tak i jmenuje – Jsme tu s vámi stále.

Netradiční hudební počin vzešel od lidí, kteří k již nežijícím umělcům a tvůrcům té doby chovají maximální úctu a respekt. Prvotní myšlenka se zrodila v hlavě blízkého spolupracovníka a kamaráda Ivety Bartošové, Jarka Šimka. „Iveta a Karel nám tu opravdu všem moc chybí a jsou naprosto nenahraditelní a jejich odkaz tu žije stále v jejich písních. Napadlo mne toto téma citlivě uchopit a stvořit nový duet, který s citem nazpívali Josef Bouda a Lucie Třešňáková neboli Josef & Lucie, abychom si tyto výjimečné osobnosti a jejich odkaz stále připomínali,“ říká autor písně Jsme tu s vámi stále Jarek Šimek.

Nenašel odvahu

Šimek natočil s Ivetou Bartošovou její poslední album. „S Ivetou jsem měl tu čest spolupracovat a vznikly hezké písničky, které mají lidé rádi. Mé vroucné přání pracovat s panem Gottem se mi nikdy nesplnilo. Sice jsem pro Mistra měl napsáno několik písní, ale nakonec jsem mu je nikdy neměl odvahu odeslat. Důvodem byl velký respekt, který jsem k němu choval, prostě jsem si nebyl sám sebou jistý, zda jsou písně na takové úrovni hodné Mistra,“ přiznává Šimek.

Fandil mu sám Karel Gott

I proto nyní vzniklo spojení dvou revivalových zpěváků, kteří se zpíváním hitů Karla Gotta a Ivety Bartošové zabývají mnoho let. „Ivetin hlas byl daný, protože prakticky jako jediná adeptka nejvíce se jí hlasově podobající připadala v úvahu Lucie Třešňáková. U Karla to bylo složitější, protože zpěváků, kteří ho imitují, bylo více. Kladl jsem důraz nejen na kvalitu hlasu, ale i na personu osobnosti, kterou Karel Gott bezesporu disponoval. Nakonec jsme sáhli po Josefovi Boudovi, který se s Karlem Gottem i osobně znal a Mistr jeho formaci Karel Gott revival Morava fandil.“

Oba interpreti tak mají ke Karlovi Gottovi a Ivetě Bartošové velmi úzký vztah. „Karel Gott byl pro mě od dětství obrovským pěveckým i lidským vzorem. Vždy jsem ho vnímal jako skromného člověka s velkým srdcem, džentlmena, a jeho osobnost mi ovlivnila celý život. Mé fandovství a obdiv k němu časem přerostl v pěvecké působení v kapele Karel Gott revival Morava. Pro naši kapelu byla později veliká čest vystupovat v Praze na lodi, kde byla jeho výstava My Life. Karel Gott nás na svých vystoupeních vždy nejenom přijal, ale dokonce nám, a to už v jeho nemoci, gratuloval k desetiletému výročí vzniku naší kapely. Neskutečně mě potěšilo, že jsem byl do projektu vybrán producenty právě já. Přitom takových »Karlů«, jako jsem já, je u nás i na Slovensku hned několik. Je to pro mě opravdu velká srdcová záležitost,“ říká Josef Bouda.

Fanynkou už od dětství

Hlas Ivety Bartošové byla vlastně jediná možná volba, a to v podání Lucie Třešňákové. „Iveta mi ovlivnila celé dětství a teď i dospělácký život. Jako holčička jsem si představovala, že jsem jako ona, princezna s blonďatými vlásky a křehkým hlasem. Byla pro mě velkým vzorem a vždy jsem si přála se s Ivetou setkat či si s ní zazpívat. To se mi, bohužel, nesplnilo a o to více mě dojala nabídka být součástí této krásné písně. Zpívala jsem Ivetiny party s velký respektem a dojetím,“ přiznává Lucie Třešňáková.

„Přál jsem si vytvořit důstojné dílo a oba interprety jsem požádal, aby si při nahrávání písně představovali každý svého idola, že jsou tu s námi, aby se s nimi spojili ve své mysli i duši. Někdy nám tekly až slzy dojetím. Věříme, že to ucítí i posluchači. Chtěl jsem, aby píseň vyjadřovala důstojnou vzpomínku a upřímný odkaz obou již bohužel nežijících velikánů naší popové scény. I u mě jsou kusem mého dětství, oba jsem je miloval,“ dodává Jarek Šimek.

Nostalgicky lyrické naladění písně vyvolává v posluchačích příjemné pocity ze setkání se starými známými a tomu odpovídá i ladění videoklipu. „Hledali jsme vhodné prostředí a mimo bytů obou zpěváků, kde žijí se svými dětmi, které náhodně naleznou staré desky Karla a Ivety a rodiče jim o nich vyprávějí, se závěrečná část odehrává na zahradě, kde se oba zpěváci i jejich děti setkají při společném koncertu. Zahradní slavnost s komorním vystoupením by chtěl mít doma každý, nebo by se ho chtěl alespoň účastnit,“ vysvětlil Daniel Černý, ředitel multimediální střední školy U2B pro youtubery v Buštěhradě, na jejíž zahradě se závěrečná část klipu točila a její studenti i lektoři se na jeho přípravě podíleli.