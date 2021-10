Kamarád Karla Gotta prozradil tajemství: Alternativní léčby se Mistr nedočkal

Zdroj: Profimedia

Karel Gott miloval své fanoušky, přesto byl ale na své soukromí velice opatrný. Známý zpěvák nerad pral špinavé prádlo na veřejnosti a některá tajemství ze svého života si nechával pro sebe. Jedno z nich ale nedávno jeho kamarád Jiří Kuchař po letech mlčení prozradil.

Karel Gott poslední roky svého života bojoval s vážnými diagnózami a i když známý zpěvák důvěřoval svým lékařům, přesto se ale v minulosti nebránil alternativní léčbě.

"Jednou dopoledne mi volali z hotelu Imperial, jestli bych tam přišel za někým, kdo má akutní problém. Řekl jsem jim, že za lidmi nechodím, ale že jestli ten člověk opravdu chce, ať přijde on za mnou. Za chvilku u mě byli. Sympatická žena a s ní – Karel Gott! Jednalo se o pro mě celkem banální věc, s níž jsem si hned věděl rady, a ukázal mu i jakési dálkové ovládání, kterým si před večerním koncertem mohl pomoci. Odzpíval ho skvěle, jak jsem sám slyšel a viděl, protože mě na něj pozval," vylíčil spisoval Jiří Kuchař ve své knize tajemství, které mu svěřil Jiří Janča s tím, že o něm nesmí nikde napsat.

Janča byl český léčitel a bylinkář a jedním z prvních polistopadových průkopníků a propagátorů alternativní medicíny v Československu a díky shodě náhod se Karel Gott stal jeho pacientem.

Známý zpěvák se do rukou léčitelů svěřil opakovaně

Karel Gott měl před lety vystoupit na německém veletrhu s knihou, kterou mu vydal Jiří Kuchař. Jenže známého zpěváka přepadla nečekaná bolest zad.

"Jiří, omlouvám se, ale nemohu do Lipska přijet, protože mám vyhřezlou ploténku. Hned po neděli pojedu do pražské nemocnice, asi mě čeká operace," omlouval se Gott Kuchařovi.

"Zeptal jsem se ho, jestli by přijal pomoc reflexního terapeuta. Souhlasil, a tak jsem zavolal Beátě Patakyové. Na Bertramku si přivezla speciální lůžko, kde se Mistrovi skoro hodinu věnovala. Když jsme odcházeli, řekla mi, že ploténku už zpátky vrátit nedokáže, protože je příliš vyhřezlá, ale že mu bude lépe. A také bylo. Dostal se do takové pohody, že cestu do Německa sám odřídil. Po několika dnech pak ploténky skutečně museli operovat," popisuje spisovatel ve svém díle a dodává, že se Karel Gott chtěl svěřit do rukou léčitelů i v posledním stádiu rakoviny.

Alternativní léčbu Gott po návratu rakoviny nezahájil, Kafka totiž nečekaně zemřel

"Vzpomínal jsem na to, když měl první nádorové onemocnění, při kterém mu pomáhal – teď už to snad smím prozradit – Vladimír Kafka svým jedinečným způsobem, který popisuje v knihách Život naživo nebo Ateliér života," popisuje Jiří Kuchař ve své knize s tím, že léčitel prodloužil Gottovi život o čtyři roky.

Když se rakovina Slavíkovi vrátila, jeho alternativní léčitel už byl po smrti.

"Bohužel, když přišla akutní leukemie, navíc v podobě, se kterou si dnes asi neví rady ani medicína, bylo to na Karla Gotta už příliš. A spásné osobní setkání již nebylo možné, protože Vladimír byl už tehdy dva roky mrtev," dodává autor.