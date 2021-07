Karel Vágner stále truchlí ze smrti Karla Gotta: Byl jsem na tom velmi špatně

Karel Gott a Karel Vágner byli nejen kolegové, ale také velice dobří kamarádi. Vágner se netají tím, že ho smrt Gotta velice zasáhla a v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas zavzpomínal na svého blízkého přítele.

Karel Gott se proslavil nejen díky svému pěveckému talentu, lidé ho milovali také kvůli jeho povaze. Zpěvák měl pověst gentlemana a laskavého člověka a byl oblíbený jak u svých fanoušků, tak u kolegů z branže, kteří ho považovali za vzor.

Smrt Karla Gotta byla zdrcující pro celý národ, odešla totiž jedna z největších hvězd českého showbyznysu. Rodina zpěváka, tedy vdova Ivana Gottová s dcerami Charlotte a Nelly se po jeho odchodu stáhla do ústraní. Před pár dny vypustila Gottová do světa autobiografickou knihu Má cesta za štěstím, na které její muž pracoval až do posledních dní a popsal ve svém díle zajímavé i tíživé momenty svého života.

Věrní fanoušci na zpěváka nezapomínají a o jeho knihu je od prvního dne enormní zájem. Karel Gott ale chybí hlavně svým nejbližším a kamarádům, kteří se s jeho odchodem ani po témě dvou letech stále nechtějí smířit.

Byl jsem na tom po odchodu Karla velice špatně, říká Karel Vágner

Karel Vágner prožil s Karlem Gottem většinu svého života. Byli nejen kolegové, ale také blízcí přátelé a skladatel prý smrt kamaráda stále nechce přijmout.

"Byl jsem na tom po odchodu Karla velmi špatně, od té smutné zprávy jsem nemohl spát. Karel nás sestřelil", řekl pro VIPosobnosti.cz Karel Vágner.

"Karla jsem znal ještě jinak. Projeli jsme spolu s Amforou celý svět. Národu určitě dochází, o jakého člověka a velikána jsme přišli, a to nejen po stránce pěvecké. Opět si zapálím za Karla svíčku a pomodlím se za něj." sdělil hitmaker stejnému webu se slzami v očích. Vágnera ani po dvou letech prý stále nepřešel smutek ze ztráty Karla Gotta.

Karel Gott byl podle Vágnera nadpozemskou bytostí

"Osobně jsem přesvědčen, že Karel je mimozemšťan. A tak jsme to i myslel. Už jenom za to, co dokázal nejen v dobách minulých, ale i teď, ve svých současných letech, si zaslouží úctu a obdiv. Je to dokonalý profesionál. Navíc obdivuji jeho vlastnosti čestného člověka," řekl o svém kamarádovi Karel Vágner v knize Cesta k vrcholu a svá slova potvrdil i v nedávném podcastu Hovory Vlastimila Ježka, který vysílá Český rozhlas.

"Byl to pro mne úžasný člověk. Já si dodnes myslím, že to byl mimozemšťan, protože zůstal čistý a krásný. Nad nikoho se nepovyšoval, s tím, co uměl, to bylo neuvěřitelné. On tvrdil, že šel hlavně po tom, aby nás lidi měli rádi. Abychom měli písničky, které se jim budou líbit. A to samé jsem dělal i já," zavzpomínal Vágner dojatě.