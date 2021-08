Karel Gott: Bolesti a halucinace, mistr popsal v knize své poslední chvíle!

Zdroj: Profimedia

Karel Gott přes svou smrtí intenzivně pracoval na dokončení své autobiografické knihy Má cesta za štěstí, která vyšla na den jeho nedožitých narozenin, tedy 14. července. Zpěvák ve své díle popsal i velice intimní chvilky, například když mu lékaři sdělili, že mu zbývá půl roku života!

Karel Gott byl fenoménem české hudební scény a téměř dva roky po jeho smrti, je o vše týkající se jeho osoby, stále obrovský zájem. Není divu, že autobiografie Má cesta za štěstím mizí z pultů rychlostí blesku. Zpěvák stihl dílo dokončit těsně před svou smrtí a vdova Ivana Gottová poté dlouhé měsíce pracovala na tom, aby vyšla kniha v komplexní podobě.

Čtenáři se v obsáhlém textu dozvídají informace, které doposud nikdo nevěděl a Gott se rozhodl je zanechat v knize pro budoucí generace. Zlatý Slavík se například svěřil, jak se stal dvakrát otcem proti své vůli, nebo jak za války málem zemřel v důsledku bombardování. Kromě minulosti ale rozvedl Gott i svou vážnou nemoc, které nakonec podlehl.

Karel Gott poprvé rakovinu porazil. Rok a půl poté mu ale lékaři zjistili novou diagnózu, onemocnění krvetvorby. "Čistý, bez diagnózy, jsem bohužel zůstal jen rok a půl. Nikdo neměl nejmenší tušení, že od prosince 2017 jsem se potýkal s diagnózou novou – onemocněním krvetvorby neboli myelodysplastickým syndromem. Zkráceně MDS," popisuje zpěvák v knize Má cesta za štěstím. Nedostatek červených krvinek Gottovi způsoboval velkou dušnost a těžkou únavu a proto byl závislý na transfuzích.

"Velmi dobře jsem si byl vědom, že horní baňka mých "přesýpacích hodin" se neúprosně vyprazdňuje."

Když Karel Gott zjistil, jakou nemocí trpí, nastudoval si, že se s touto diagnózou žijí pacienti v průměru dva roky. Transplantace kostní dřeně v jeho případě nebyla možná. "Velmi dobře jsem si byl vědom, že horní baňka mých "přesýpacích hodin" se neúprosně vyprazdňuje. Moc času mi nezbývá" popisuje v knize s tím, že se často tázal sám sebe, zda stihl vše co chtěl a zároveň si přál strávit co nejvíce času se svými dospívajícími dcerami.

"Jenomže, je mi líto, všechno už stihnout nepůjde. A všem lidem vyhovět také ne. Odteď musím velmi dobře vážit každou nabídku a rozhodovat se, jak a s kým budu trávit svůj drahocenný čas. Přesýpací hodiny už jsou skoro bez písku," uvědomoval si, že se blíží jeho konec.

Zpočátku stačilo zpěvákovi transfuze absolvovat jednou za tři týdny, pak se intervaly začaly zkracovat. Na jaře 2018 mu byl nabídnut nový druh léčby. "Ta se zpočátku zdála účinná, takže se intervaly transfuzí na nějaký čas prodloužily, a já mohl dokonce plnit své pracovní závazky bez odříkání," popisuje zpěvák. Jenže, na podzim stejného roku bohužel přišla další tvrdá rána.

"Zastavil se mi dech," Gott detailně popsal situaci, když mu lékaři sdělili, že do půl roku zemře

V listopadu 2018 se dozvěděl Karel Gott tvrdý ortel. "Znovu jsem prozřel. Pan profesor Marek Trněný si mě s manželkou pozval do své kanceláře a to už jsem tušil, že je zle. Oznámil mi, že léčba přestala být účinná, a to zcela. Pochopil jsem a odvážil se zeptat. "Kolik času mi zbývá, pane profesore?" Na přímou otázku jsem čekal přímou odpověď. Profesor byl mým dotazem zjevně zaskočen. "Pane Gotte, je mi to moc líto, ale medián je šest měsíců,"" líčí zpěvák jednu z nejtěžších chvílí svého života.

"Jakmile ortel slyšíte z úst svého lékaře, kterému důvěřujete už několik let, je to strašný šok. Dech se vám zastaví," přiznává. Ivana Gottová prý propukla v pláč. "Zatímco já byl rád, že sedím, a jen jsem se hlouběji zabořil do křesla. Rozklepala se mi kolena, ale nebrečel jsem, jen jsem se snažil tu informaci nějak přijmout či zpracovat. Kdybych v tu chvíli nemohl svou ženu pevně držet za ruku, úplně bych se sesypal," píše Gott v autobiografii.

Zatímco se Karel Gott snažil svůj osud příjmout, jeho žena okamžitě zajistila nový druh altenativní léčby. "Začal jsem v sobě hledat něco jako smíření. Zato má drahá žena se nemínila za žádnou cenu vzdát. Ještě v prosinci 2018 oslovila renomovaného ruského léčitele, který prý měl za sebou úspěšně uzdravené případy, a to i z těžkých a smrtelných nemocí. Přijal mě okamžitě, prý už mě sledoval a doufal, že se ozvu."

Na rozdíl od lékařů, léčitel prý věřil, že se mu podaří Gotta vyléčit. Zpěvák se ale rozhodl léčbu dobrovolně ukončit. "Ale za jakou cenu! Zákroky byly nesnesitelně bolestivé a chtěl po mně především, abych od základu změnil životosprávu. To byla podmínka, jinak prý do toho nepůjde," upozornil Gott a dodal, že léčbu zkusil a snažil se změnit životosprávu hlavně kvůli rodině. "Vím, že víra hraje velkou roli, ale já tomu tentokrát bohužel uvěřit nedokázal. A tak jsem drastickou terapii po pár týdnech vzdal, protože jsem si uvědomil, co jsem to vedl za život. Rozhodl jsem se, že si raději budu užívat a jíst všechno, na co mám chuť."

Gott měl halucinace, myslel si, že je Rasputin!

"Neměl jsem co ztratit, byla to spíš hra o čas. Dobré bylo, že v jídle mě nikdo neomezoval. Netušil jsem ovšem, že se stanu tím jedním procentem pacientů, které bude vykazovat veškeré přidružené komplikace, jaké léčba může přinést." Karel Gott přišel kvůli léčbě o chuť k jídlu a měl ukrutné bolesti kostí.

"Také jsem míval nezvyklé mravenčení v dlaních a prstech, že jsem měl pocit, jako bych měl permanentně omotané prsty nitěmi či látkou. Prožíval jsem zvláštní až halucinogenní stavy, naštěstí jen přechodné. V obývacím pokoji jsem například sbíral houby, hledal po domě Shakespearea nebo měl chvíli dojem, že jsem Rasputin," popsal Gott ve svém díle šílené stavy a dodal, že byl pravidelně deset dní vyřazen z provozu a následující čtyři dny byl relativně v normálu. Díky léčbě nakonec získal drahocenný čas navíc. Zemřel 1. října 2019, tedy téměř rok poté, co mu lékaři předpověděli pouhých šest měsíců života.

"Má experimentální terapie se však ke konci května, bohužel, ukázala jako neúčinná. A nemoc se krátce poté zvrtla v akutní leukemii. Bylo nutné přejít na nový druh léčby. Mé vnitřní hodiny zrychleně tikaly a připomínaly mi, že každý měsíc po boku mých tří holek je jen k dobru. Když se ohlížím za svým životem, hodnotím ho jako sen. Nezdálo se mi to? Bylo mi dopřáno snad všechno, co jsem si kdy přál. Víte ale, co bylo nejhezčí? Prošel jsem svět s písní na rtech. A zpívat lidem pro potěšení je nekonečná nádhera," ohlédl se slavný zpěvák za svým životem.

O knihu Má cesta za štěstím je veliký zájem.