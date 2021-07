Karel Gott v nové knize: Tajemství modré krve a boj o život v sutinách domu

Už 14. července vychází velice očekávaná autobiografická kniha o Karlu Gottovi Má cesta za štěstím. Zesnulý zpěvák v díle například popisuje, jak se dvakrát stal otcem proti své vůli, nebo jak mu šlo už v dětství o život!

Karel Gott rozhodně patřil mezi největší hvězdy českého showbyznysu a jeho úmrtí zasáhlo celý národ. Před svým skonem stihl Gott dokončit obsáhlou autobiografickou knihu, na kterou už fanoušci netrpělivě čekají od minulého roku.

Kvůli pandemii bylo vydání knihy několikrát odsunuto, stejně jako film Karel, ten by měl vyjít v kinech letos na podzim. Autobiografie bude v prodeji na výročí nedožitých 82. narozenin Karla Gotta, 14. července.

Že se čtenáři skutečně mají na co těšit dokazují zveřejněné ukázky z díla, kde mistr odhaluje temné vzpomínky ze svého dětství.

"Přeříkávám andělíčku, můj strážníčku, čekali jsme bez vody a bez jídla," Gott v knize popsal, jak málem přišel o život

Karel Gott v útlém dětství zažil druhou světovou válku. Zpěvákova rodná Plzeň se v té době často stávala terčem náletů spojeneckých letadel. Večer 17. dubna 1945 byl ale natolik traumatický, že si ho Gott pamatoval celý život, i když mu bylo pouhých pět let.

"Doléhá k nám shora svistot leteckých bomb následovaný silnými či slabšími výbuchy. Kobercový nálet zažívám poprvé a strachy se mačkám do maminčiny náruče a spolu s ostatními si přeříkávám andělíčku, můj strážníčku," stojí v ukázce z knihy, kterou zveřejnil Blesk.

Poté se ozval výbuch a celý dům se otřásl. Bomba zasáhla přímo dům rodiny Gottových a zasáhla také sousední vchod. Zpěvák i s rodiči zůstal po náletu v domě uvězněn, jelikož východ byl zasypaný sutinami.

"Čekali jsme na záchranu, bez vody, bez jídla, bez elektřiny, brzy i bez svíček. V naprosté tmě. Byla to první opravdová hrůza, kterou jsem v životě zažil," vrátil se zpěvák k nejtemnějším vzpomínkám. Trvalo prý několik dní, než se sutiny začaly sypat dovnitř a pronikly k nim první paprsky světla!

Karel Gott měl modrou krev, pocházel z rodu Kotů

"Cítím konečně závan čerstvého vzduchu a slyším změť hlasů, z nichž jeden je mi velmi povědomý. A pak najednou, mezi všemi těmi zachránci, stojí můj drahý taťa. Maminka se rozpláče štěstím," dokončuje Karel Gott ve své knize vzpomínku z válečného období.

Zpěvák se i s rodiči musel na nějaký čas odstěhovat do bezpečí k babičce Vincencii do Újezdu u Svatého Kříže, jelikož z jejich domu téměř nic nezbylo.

V knize Má cesta za štěstím ale budou i jiné zajímavosti ze života Karla Gotta. Zlatý Slavík v ní dle výše zmíněného webu například odhalil, že pocházel ze šlechtického rodu. Jelikož ho zajímalo, jak přišel ke svému příjmení Gott. Začal proto pátrat v historických dokumentech a přišel na to, že jeho předkové byli z Rokycan, jmenovali se Kotové a v rodovém erbu měli dvě kočičí hlavy. "Někdy od 17. století se začali podepisovat jako Gottové. Mohlo by to mít docela zajímavé vysvětlení. Jeden z mých předků prý zpíval v kostele na kůru. Jednou svým výkonem fascinoval faráře natolik, že pronesl: Das ist kein Kot, er singt wie ein Gott.“ (V překladu: To nejsou výkaly, zpívá jako Bůh).

Fanoušci se knihy dočkají v den nedožitých narozenin Karla Gotta.