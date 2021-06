Fanoušci se konečně dočkali: Ivana Gottová se po dlouhé odmlce ozvala s novinkou

Vdova Ivana Gottová od smrti svého manžela intenzivně pracuje na dokončení autobiografie, kterou stihl slavný zpěvák před smrtí napsat. Kvůli covidu se ale celý proces zdržel, nyní ale Gottová oznámila fanouškům skvělou zprávu, v den nedožitých narozenin Slavíka konečně bude očekávané dílo v prodeji!

Ivana Gottová dlouhé měsíce pracuje s týmem lidí na dokončení několika projektů, které její manžel Karel Gott před smrtí rozdělal.

Jedná se o dokument, který měl mít premiéru už před rokem, několikrát odložený koncert v O2 aréně na počest Gotta a v neposlední řadě autobiografii, kterou stihl slavný zpěvák dopsat před smrtí.

"Velice mě mrzí, že všem manželovým příznivcům, i těm, kteří se na plánované projekty těšili, musím oznámit, že se dokumentární film Karel, vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi i jeho knižní autobiografie posunují. Rozhodla jsem se tak po dlouhé a zralé úvaze, a to zejména z důvodu přetrvávající pandemické situace v ČR i ve světě spojené s onemocněním COVID-19. Pevně však věřím, že mě v zájmu zdraví nás všech pochopí," napsala Ivana Gottová na facebookový profil Karel Gott agency na začátku dubna.

Netrpěliví fanoušci od té doby každý den očekávají nové informace o dílech jejich idola, ty ovšem dlouho nepřicházely. Ivana Gottová se ale po pauze konečně ozvala s dobrými zprávami.

Autobiografie Karla Gotta bude k dostání na jeho nedožité narozeniny

Ačkoliv pandemie Ivaně Gottové její usilovnou práci několikrát zkomplikovala, vdova má konečně důvod k radosti. Do ruky se jí dostal přebal autobiografie Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím, které věnovala dlouhé měsíce času, než kniha dostala finální podobu.

"Milí příznivci mého manžela, s velkou radostí vám dnes poprvé mohu ukázat obálku autobiografie Karla Gotta „Má cesta za štěstím“. Tento výstižný název si manžel zvolil sám, stejně jako titulní fotografii Lenky Hatašové. Knihu, kterou Karel dopsal ještě za svého života, najdete v českých knihkupectvích 14. července 2021, v den jeho nedožitých narozenin. Na Slovensku se objeví jen o několik dní později, a to 20. júla. Mám z prvních vytištěných archů velkou radost. Budu vás průběžně zásobovat ukázkami z knihy. Snad vás to potěší. Přeji vám všem krásný den! Vaše Ivana," ozvala se Gottová na Facebooku a přiložila svou fotografii z tiskárny, na které je vidět budoucí přebal knížky.

Kniha o Gottovi je velice osobní, mistr v ní sepsal své vzpomínky, které sahají do nejútlejšího dětství

Hned druhý den nahrála Ivana Gottová první ochutnávku z knihy, která slibuje velice intimní zpověď zesnulého zpěváka.

"Unikátní autobiografie největší legendy české a československé hudební scény všech dob. Autentický obraz fascinující životní dráhy výjimečného umělce s mezinárodním renomé, který na hudebním nebi začal zářit ve svých dvaceti letech. Publikace obsahuje zhruba 1800 fotografií a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny. Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl zrekapitulovat svůj výjimečný životní příběh – napsat vlastní autobiografii. Knihu dokončil ještě za svého života a intenzivně též pracoval na obrazové dokumentaci až do posledních dnů. Otevřeně hovoří o svém soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud z různých důvodů zahaleny rouškou tajemství. Jeho vzpomínky sahají až do nejútlejšího dětství, vyprávějí o rodičích i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osobních zálibách, k nimž patřilo už v klukovských letech zejména malování. Je ve své inventuře osudu sebekritický i mimořádně upřímný, především v závěrečných kapitolách, v nichž popisuje těžké období zápasu se zákeřnou chorobou. Čtenářům se tak dostává do rukou ucelený, v mnoha směrech strhující obraz osudového vzepětí výjimečné osobnosti, která díky vrozenému talentu, jedinečnému hlasu, nezměrné píli, pracovitosti, poctivosti, slušnosti a osobnímu nasazení rozdávala publiku krásu, radost i sama sebe až do samého konce své životní pouti," stojí na stránkách Karel Gott agency. Fanoušci Karla Gotta se evidentně mají na co těšit.

