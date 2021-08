Karel Gott v knize: "Ivana u porodu ani nepípla, nechtěla mi dělat ostudu!"

Zdroj: Profimedia

Již tuto středu vychází fanoušky velice očekávaná autobiografická kniha Karla Gotta má cesta za štěstím. Dílo slibuje nejeden šokující zážitek ze života i kariéry slavného zpěváka, což dokazují doposud zveřejněné ukázky. Gott se svěřil v knize například jak se stal dvakrát otcem proti své vůli, přežil bombový útok za druhé světové války, či jak jeho manželka Ivana Gottová u porodu dcer ani nepípla, aby mu neudělala ostudu!

Karel Gott před svou smrtí stihl dokončit obsáhlé dílo, kde udělal rekapitulaci svého života i kariéry a nejzajímavějších zážitků, které chtěl předat budoucím generacím.

Slavný zpěvák vzal práci na autobiografii velice vážně a intenzivně na ní pracoval do posledních dní. Vydání se bohužel nedočkal, vdova Ivana Gotta ale udělala vše proto, aby kniha vyšla v co nejlepší podobě a naplnila očekávání manželových fanoušků.

Kvůli koronavirové pandemii se termín vydání několikrát posunul, po měsících čekání se ale již tento týden konečně dostane na prodejní pulty.

Ivana Gottová u porodu ani nepípla, nechtěla svému muži dělat ostudu!

Karel Gott je ve své knize velice otevřený a popisuje svůj život bez růžových brýlý. Zpěvák se například fanouškům svěřuje s tím, jak se stal dvakrát otcem proti své vůli, nebo jak v dětství zažil válečné bombardování, které málem nepřežil.

Gott se ale vrací i k příjemnějším vzpomínkám, například k porodům svých dvou nejmladších dcer, které na rozdíl od starších sester byly doslova vymodlené. "Do té doby jsem si nikdy tak intenzivně vlastní rodinu nepřál," prozrazuje Slavík v ukázce z Cesty za štěstím zveřejněné Bleskem.

Ivana Gottová ale nějaký čas nemohla otěhotnět, štěstí se na manželé usmálo až na bezmála měsíční exotické dovolené v Malajsii. "Baby na sebe nechávalo nějak dlouho čekat. Poznala to na sobě okamžitě. I já jsem cítil, že je s ní něco jinak. Byla to úžasná zpráva," vrací se mistr do minulosti. Gott prý dlouho váhal, zda se zúčastní porodu dcery Charlotte, či nikoliv. "Znal jsem případy otců, kteří u porodu omdleli, nebo jiné, kdy účast otce na porodním sále vyvolala vůči partnerce půlroční blok," píše Gott ve své knize.

Nakonec se přeci jen rozhodl a svou manželku podpořil. "Držel jsem Ivanu za ruku a povzbuzoval ji. Podobnou scénu jsem dosud znal jen z filmů. Jenomže ženy křičely, zatímco ona sotva pípla. Jak mi později prozradila, nechtěla mi prý dělat ostudu," vychvaluje slavný zpěvák svou věrnou ženu.

Narození Nelly Karel Gott nestihl, dcera přišla na svět dva týdny před termínem

Zatímco zplodit první dceru Charlotte zabralo manželům Gottovým mnoho měsíců, u mladší Nelly prý stačil jeden prodloužený víkend v New Yorku.

"Bez jakéhokoliv usilovného snažení má láska opět otěhotněla," popisuje Gott v knize. Druhá dcera se narodila Ivaně Gottové šestnáct dní před termínem a lékaři museli zvolit císařský řez.

Doktorovi se během kontroly nezdály ozvy srdíčka a budoucí maminku už domů nepustil. Porod proběhl necelou hodinu a půl poté, co těhotná Ivana vstoupila do ordinace. Po narození dcery navíc skončila na JIP sama, jelikož Gott v té době cestoval na pracovní schůzku do Švýcarska a do porodnice se dostal až v půl jedenácté večer. Po třetím, respektive pátém potomkovi už ale zpěvák netoužil.

"Jsme natolik soudní rodiče, abychom věděli, že usilovat o dalšího potomka by bylo téměř rouhání. Máme dvě zdravé a krásné holčičky, ale třetí dítě, byť pokračovatele rodu, bych chovat na klíně společně s dcerami už nedokázal," vysvětluje Gott ve své autobiografii. Pokud se toužíte dozvědět více podrobností ze života zesnulé hvězdy, neváhejte vyrazit do knihkupectví, kde je kniha Má cesta za štěstím od 14.07., tedy v den nedožitých narozenin Karla Gotta, k dostání.

Fanoušci Karla Gotta se knihy nemohli dočkat.