Kniha o Karlu Gottovi jitří staré vzpomínky: Narození dcer bral jako podraz!

Již za dva týdny vychází velice očekávaná autobiografie Karla Gotta. Zpěvák své dílo dokončil těsně před svou smrtí a už ukázky z knihy dokazují, že kniha bude osobní a nebudou v ní chybět pikantnosti ze života. Gott například popisuje, jak se stal dvakrát otcem proti své vůli!

Karel Gott si dlouhé roky zakládal na svém životě starého mládence a opravdovou lásku našel až ve svých šedesáti vedle své jediné právoplatné manželky, Ivany. Zpěvák si rád užíval společnosti krásných žen a svých fanynek, nechtěl se ale vázat.

Není tajemstvím, že první dvě dcery, které Gott zplodil, nebyly plánované a dlouho odmítal roli otce přijmout. Před smrtí se rozhodl slavný zpěvák do své knihy zahrnout i toto silné téma.

Obě ženy, se kterými si pořídil zlatý Slavík děti, ho prý zcela obešly a on se nemohl rozhodnout, zda chce být otcem, či nikoliv!

Karel Gott dceru Dominiku roky tajil, její narození bral jako podraz!

"Zájmu krásné tanečnice se nedalo odolat. Připadal bych si jako hlupák, kdybych její zájem ignoroval," vzpomíná Karel. Nabídl jí odvoz domů, ale nezůstalo jen u toho. "Nad ránem jsem opouštěl její žižkovský byt s tím, že si někdy zavoláme," popisuje zpěvák. Znovu se potkali až po dvou letech, kdy se scénář opakoval: „Zase jsem jí neodolal a nabídl odvoz. Tentokrát naše cesta vedla ke mně do strašnické vily. Strávili jsme spolu večer. Považoval jsem to za hezkou epizodu," zveřejnil Blesk.cz první ukázky z autobiografie Má cesta za štěstím.

Za několik měsíců mu zazvonil telefon. "Tak kdy se přijedeš podívat?" hlesla Tonka do sluchátka. "Co, prosím?" byl Karel zaskočený. Nic mu nedocházelo, ani když v pozadí slyšel dětský pláč. "No, kdy se přijedeš podívat na svou dceru?" odpovídala Tonka. "Na jakou dceru?" stále nechápal. "Na Dominiku! Je to naše miminko. Tvoje dítě," řekla Tonka do telefonu a v tu chvíli se Karel rozechvěl. "Cítil jsem to trochu jako podraz. Lhostejno, zda z lásky, nebo vypočítavosti"“ To všechno se mu honilo hlavou a trvalo mu půl roku, než dokázal jít za matkou svého prvního potomka. "Kde se tady bereš?" je překvapená Antonie, když Karel bez ohlášení zvoní u jejích dveří a v ruce má zabalenou velkou plyšovou opici. "Přišel jsem se podívat na Dominiku. Můžu dál?" ptá se nejistě. Když svou dceru poprvé spatří, zaujmou ho její oči, stejné jako jeho. Vůbec poprvé v životě drží v náručí miminko. "Je heboučká a voní, moje Dominika…," pokračuje citace z knihy.

Prvních devět let Gott svou dceru navštěvoval zřídka, "Dokud ještě žila moje maminka, úzkostlivě jsem dbal na to, aby se nevědělo, že mám potomka. A tak jsem za dcerkou chodil potají," vypráví zpěvák. Vše se zlomilo v roce 1982, kdy se rozhodl po letech zapírání dceru představit veřejnosti při natáčení televizního pořadu.

Zrada se opakovala, k matce své druhé dcery Lucie, Karel Gott nic necítil

Matkou druhé dcery Karla Gotta byla jeho fanynka Iveta Kolářová. Ta na mistra vytrvale čekala na různých koncertech, až se ke svému idolovi skutečně probojovala. I o tomto napsal Karel Gott ve své knize obsáhlou pasáž: "I jméno už mi vypadlo z hlavy. Více než svým vzhledem mě zaujala rozhodností, se kterou se odvážila probojovat až k mé šatně, aby se připomněla," líčí zpěvák s tím, že si vyměnili telefonní čísla a on ji pak pozval na Bertramku. "Dali jsme si dobré víno, prožili bez rozpaků vášnivý večer a pak jsem jí zavolal taxi. Prostě oboustranné svobodné setkání na jediný večer, přičemž z mé strany nenastal důvod se znovu scházet"“ měl tehdy jasno zpěvák. A pak se stalo něco podobného, co už si zažil s Antonií.

"Potřebuji s tebou mluvit, je to důležité, můžeš se za mnou zastavit?" ozvala se mu Iveta po dalších sedmi měsících. Dítě sice neplakalo, ale už ho nosila pod srdcem. "Ahoj, Karle! Čekáme spolu holčičku. Narodí se za dva měsíce," oznámila mu a na zpěváka přišly mrákoty. Prožili spolu jen jedinou noc, vůbec se neznali a věděl o ní jen to, že pracuje jako prodavačka. "Nemohl jsem skousnout, že jsem byl zase obejit. Tím hůř, že jsem k Ivetě necítil vůbec nic. Proto jsem se s tím tentokrát vyrovnával snad ještě hůř než u Toničky," přiznal zpěvák. Na svou dceru Lucii se šel podívat krátce po narození, avšak žádnou podobu ve spící holčičce neviděl. I když zpočátku pochyboval o otcovství, obě je zabezpečil - koupil jim byt na pražských Vinohradech.

K Dominice hledal cestu dlouho a u Lucie to bylo ještě déle. "Postupem času, jak rostla, jsem začal víc a víc jihnout. Také už jsem v její tváři poznával aspoň lehké rysy po otci. Minimálně obočí měla určitě moje. Někdy člověku stačí maličkost…," vypráví Karel, který se k dceři přiznal po pěti letech. Obě matky i dcery zpěvák vždy zabezpečil a postupem let se v pěti všichni několikrát ročně scházeli. "Lucce jsem v jejích osmnácti letech koupil byt v Košířích a otevřel jí, stejně jako Dominice, vlastní účet," stojí v ukázce knihy zveřejněné Bleskem. Není divu, že už se netrpěliví fanoušci nemohou dočkat, až půjde dílo do prodeje.

Autobiografie Karla Gotta vychází v půlce července.