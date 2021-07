Karel Gott a jeho cesta za štěstím: Kompletace knihy přinesla několik problémů

Dlouho očekávaná autobiografie Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím se již konečně dostala na pulty knihkupectví. Její vydání se několikrát posunulo, neboť se Ivaně Gottové do rukou neustále dostávaly další a další materiály, o které nechtěla příznivce Mistra ochudit. Vznik knihy se pak neobešel ani bez menších problémů.

Život Karla Gotta je zkrátka fascinující a nelze se proto divit zájmu, jaký fanoušci projevili o jeho vlastní autobiografii, kterou stačil dopsat těsně předtím, než odešel na věčnost. Kniha však není složená jen z textových kapitol. Doplňuje ji spousta fotografií i dalších materiálů, které život i kariéru Mistra čtenáři ještě více přiblíží. Cesta za štěstím měla světlo světa spatřit již dávno, ovšem vydání se několikrát posunulo. Ivana Gottová totiž ve vile na Bertramce začala nacházet nejrůznější dokumenty a artefakty, jež chtěla do knihy rovněž zakomponovat. Na odloženém vydání se pak podepsala i pandemická situace.

Unikátní zajímavosti

V knize Má cesta za štěstím si čtenáři budou moci prohlédnout například i stará školní vysvědčení Karla Gotta nebo i poznámky z konzervatoře. „Manžel si nejspíš kdysi myslel, že když ty dokumenty spálí, už je nikdy nikdo nespatří. Spletl se. Kopie byly pěkně uložené v archivech. Ale nakonec svolil, aby je čtenáři jeho autobiografie viděli i přesto, že byly jeho studijní výsledky nevalné,” nechala se slyšet Ivana Gottová v exkluzivním rozhovoru, který je k nalezená na oficiálních stránkách Karla Gotta.

Vznik knihy pak pochopitelně přinesl i menší problémy. Naštěstí ne takové, které by práci výrazně zkomplikovaly. „Na žádný zásadní problém jsme nenarazili, snad jenom shánění licencí k fotografiím a zjišťování autorů některých snímků byly občas tvrdý oříšek. Grafik Honza Zachariáš měl se mnou svatou trpělivost, protože mi v průběhu posledního roku během kompletace knihy přicházely do rukou stále nové a nové obrazové podklady či fotografie. A mnohdy se stalo, že už měl kapitolu graficky dávno hotovou a já přispěchala s dalšími materiály, které, jak jsem s oblibou prohlašovala, ‚svět neviděl’. A on, chudák, pak musel, aby se vešly, třeba i celou kapitolu od začátku ‚překopat’,” prozradila ještě Ivana.

Vše psal Karel

Ivana Gottová se rozhodla do knihy zařadit i Karlovou rukou psané texty. „Jsou z různých období jeho života, proto mají často jiný styl písma. Přidali jsme tam také jeho rukopisné poznámky, které si dělal při úpravách textů ve vytištěných kapitolách. Doufali jsme, že to pro čtenáře bude zajímavé, a věříme, že někoho nenapadne knihu reklamovat s tím, že mu ji kdosi počmáral… Pár mých přátel totiž hned nepochopilo, že všechna psaná slova v knize byla psána manželem, proto raději ještě doplním, že každé ručně psané slovo v publikaci Má cesta za štěstím je pouze a jen napsáno rukou Karla Gotta,” dodala vdova po legendárním zpěvákovi.

Kniha Má cesta za štěstím je již v prodeji

Zdroj: Youtube