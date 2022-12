Karel Gott kdysi šokoval svou otevřeností: Slova o sexu po letech Ivanu štvala

4

Karel Gott

Zdroj: David Kundrát / CNC / Profimedia

Sdílej článek:

Když v roce 1992 vyšla kniha s názvem Jak to vidí Gott – rozhovor na lodi, kterou napsal spisovatel a novinář Rostislav Sarvaš, fanoušci zlatého slavíka se nestačili divit, co vše se v ní dozvěděli. Zpěvák v ní totiž otevřeně popisoval některá ze svých sexuálních dobrodružství. Kontroverzní dílo po letech dostávalo do varu i jeho manželku Ivanu. Ne ale zrovna v tom pozitivním slova smyslu.