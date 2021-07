Karel Gott o Krajčovi: V knize Má cesta za štěstím mluvil o dlouholeté rozepři

Na konci jeho života si byli velmi blízcí, ne vždy tomu ale tak bylo. Zpěvák a textař Richard Krajčo napsal pro Karla Gotta jeho vůbec poslední píseň s názvem Srdce nehasnou, kterou Zlatý slavík nazpíval se svou dcerou Charlottou. Dávno předtím ale vztahy mezi hudebníky nebyly zrovna přívětivé.

Ikonický zpěvák Karel Gott měl obrovskou základnu fanoušků, která přetrvává dodnes, téměř dva roky po jeho smrti. Oblíbený byl ale i mezi svými kolegy, kteří na něj vzpomínají jen v dobrém. V posledních chvílích svého života si zpěvák velmi rozuměl i s hudebníkem Richardem Krajčem, který stojí za napsáním hitu Srdce nehasnou, který Karel Gott na sklonku života nazpíval se svou dcerou Charlottou. Jak ale Zlatý slavík vypráví ve své poslední knize Má cesta za štěstím, ne vždy si s Krajčem rozuměl. Podle všeho šlo ale jen o velké nedorozumění.

Skvělý nápad

„Od chvíle, kdy mi předpověděli pouhých šest měsíců života, jsem přemýšlel o tom, jestli je ještě nějaká píseň, kterou bych tady po sobě chtěl zanechat. Pokud bych si mohl nazpívat už jen jednu jedinou, napadlo mě, že bych nejraději nahrávku na rozloučenou udělal společně se svými dcerami,” předčítal z knihy Karla Gotta Má cesta za štěstím zpěvák Richard Krajčo v rámci jejího představení.

Karlu Gottovi se nápad líbil a často o něm přemýšlel. Jak uvedl, chtěl píseň nahrát se svými dcerami. Mladší z nich, Nelly, již v té době navštěvovala hodiny zpěvu, ale jak sám Karel Gott přiznal, z nápadu byla poněkud rozpačitá, zato Charlottě se záměr zamlouval. Mistr toužil po písni, která by byla myšlenkovým poselstvím závažnější a duchovnější. Nevěděl však, koho oslovit.

Přáteli rozhodně nebyli

„V té době mi přišel do cesty Richard Krajčo. Neměl jsem k němu úplně ideální vztah, přiznávám, protože jsem si od něho kdysi v novinách o sobě něco nepřívětivého přečetl. Měl jsem na něho po léta svůj názor a také jsem mu ho uměl dát párkrát najevo,” popisuje Karel Gott ve své knize, kterou stačil ještě před svým odchodem na věčnost dopsat.

„O několik let později se nám od společných známých doneslo, že Richard proti mně nic nemá. Naopak. Prý mě má vlastně docela rád,” pokračuje ještě Karel Gott ve vyprávění. Nakonec se vše vysvětlilo a zpěváci se dokonce dohodli na spolupráci. „Netrvalo dlouho a Richard se ozval před Vánoci znovu. Měl krásnou novou píseň, vánoční, a poprosil mě, jestli bych mu u ní nenazpíval refrény. Líbila se mi a rád jsem kývl. Domluvili jsme nahrávání na leden a právě v souvislosti s touto písní mě napadlo, že by to mohl být právě on, koho oslovím s prosbou o společnou píseň pro mě a Charlottu,” popisoval Karel Gott, co předcházelo vzniku písně Srdce nehasnou.

Z knihy Má cesta za štěstím předčítala řada známých osobností

Zdroj: Youtube