Karel Gott by nadšený nebyl: Kniha odhalující jeho tajemství sklízí úspěch

Zdroj: Profimedia

Přestože kniha s názvem Má cesta za štěstím, kterou Karel Gott stihl dopsat ještě předtím, než odešel na věčnost, sklízela několik týdnů po svém vydání obrovský úspěch, nyní se pozornost upírá na docela jiné dílo. Konkrétně na knihu Gott – Československý příběh publicisty Pavla Klusáka. V té se autor snaží ukázat život Mistra i z trochu jiné stránky a snaží se vyvracet nejrůznější mýty, které byly s jeho osobou spjaty. I přes rozporuplné reakce fanoušků Karla Gotta ale u kritiků kniha boduje.

O tom, jak by se Karel Gott postavil k nové knize hudebního publicisty Pavla Klusáka, lze už jen polemizovat. Faktem však zůstává, že je dílo žhavým tématem diskuze nejen fanoušků Mistra, ale i literárních kritiků. Legendární zpěvák Karel Gott měl pečlivě vybudovanou svou image, na které si velmi zakládal. Jenže ne všechno bylo tak, jak se mnozí domnívají.

Kniha sklízí úspěch

Publicista Pavel Klusák ve své knize Gott – Československý příběh totiž poodkrývá některá z tajemství Karla Gotta a ukazuje, že se jisté události v jeho životě odehrály docela jinak, než jak bylo mnohokrát odvyprávěno. Kniha nyní získala hned dvě ceny Magnesia Litera, přičemž jednou z nich je dokonce ocenění Kniha roku.

Spousta nesrovnalostí

Pavel Klusák se životnímu příběhu Karla Gotta věnoval do hloubky. Aby získal cenné informace, procházel dokonce archivy. Ze získaných materiálů pak mohl biografii Mistra doplnit o nejrůznější skutečnosti a uvést na pravou míru, jak se zpěvák vlastně stal slavným. Zároveň zjistil, že se v příbězích, které sám Karel Gott šířil, objevuje několik nesrovnalostí. „Na konci 60. let, zhruba čtyři až pět let poté, co začal být Karel Gott skutečně populární, vydal knihu, u které byl sám podepsán jako autor. Jmenuje se Říkám to písní,” uvedl ke svému pátrání Pavel Klusák v rozhovoru pro DVTV. „Ta kniha vlastně založila na Gottův mýtus. Ona vypráví jeho dosavadní kariéru v příhodách, které jsou výrazné, svůdné, jdou od úspěchu k úspěchu. A v okamžiku, kdy se na to podíváte pod drobnohledem, tak zjišťujete, že to tak úplně nesedí,” dodal ještě publicista, který se rozhodl přijít zrodu hvězdy na kloub.

A během svého pátrání objevoval informace, které skutečně spoustu věcí mění. Poukázal například na Gottovo půlroční působení v USA. V tehdejším Československu se kdysi vyprávělo, jak dobře Američani Karla Gotta přijali, a režim jeho účast popisoval jako obrovský úspěch. Jak ale zjistil Klusák, za oceánem to viděli jinak. „Myslím, že ten realističtější obraz Las Vegas je dost zajímavá věc. Protože sami Američani publikovali články, kde tu show Europa 68 označují za jeden z propadáků, který tam zažili,” popsal Klusák jednu z mnoha nesrovnalostí.