Karel Gott se před koncerty držel jistých zásad: Co si raději nechal až na doma?

Zdroj: TV Nova

Fanoušci legendárního zpěváka Karla Gotta mohou opět jásat. Na platformě Voyo je totiž již nyní k vidění zbrusu nový dokument o Mistrovi, který je složený z dosud nezveřejněných záběrů, jež režisérka Olga Malířová Špátová natočila v posledních letech zpěvákova života. A pochopitelně v něm není nouze o dojemné momenty, ale také humorné chvíle.

Snímek s názvem Karel Special, který je dostupný předplatitelům streamovací platformy Voyo, zachycuje Karla Gotta hned v několika situacích strávených ve společnosti jeho spolupracovníků a především pak s manželkou Ivanou a dcerami Charlotte a Nellou, ale například i s jeho vnuky od dcery Lucie, Vojtou a Honzou. Filmová kamera režisérky Olgy Malířové Špátové je svědkem příprav rodiny na návštěvu slavnostní premiéry filmu Když draka bolí hlava, ve kterém Karel Gott ztvárnil svou poslední filmovou roli, při výběru motivu pamětní medaile vyražené u příležitosti zpěvákových 80. narozenin, při společném zpěvu hitu Zvonky štěstí s dcerou Charlotte na hodině zpěvu nebo při nahrávání nové verze písně Jdi za štěstím se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Zdroj: TV Nova

Přípravy před koncertem

V jedné z pasáží dokumentu je Karel Gott k vidění i krátce předtím, než vystoupí na pódium, na kterém má odzpívat několik duetů. Právě během toho zpěvák prozradil několik zásad, kterých je radno se před zpěvem ve dvou držet.

Karel Gott si čas od času velmi rád dal sklenku piva. Tu si chtěl dát i před zmíněným koncertem ve své šatně, na poslední chvíli si to ale rozmyslel. „Tak pivo dneska ne, protože mám čtyři duety. A není to příjemné dýchat pivo. A ještě lepší je dát si předtím chlebíček se sardinkami a cibulí,” smál se Karel Gott. „Anebo ještě lepší – tatarák s česnekem a ještě s cibulí. To je vrchol. Tak to nedělám. To až potom doma,” řekl Mistr s humorem sobě vlastním.

Usilovně pracoval i přes nemoc

„Karel Gott nás při natáčení filmu pustil blízko do svého života. Bral práci na filmu velmi vážně. Tvořil s námi s obrovskou energií, i když už byl nemocný. Věnoval se naplno každé scéně, do každé z nich Karel vložil tolik nápadů a úsilí. Je mi proto velkým potěšením, že může nových čtrnáct sekvencí z Karlova života spatřit světlo Boží. Věřím, že v této těžké době může Karlovo umění a jeho veselá, laskavá povaha přinést lidem novou radost a naději,“ říká o snímku režisérka Olga Malířová Špátová.

Nový snímek Karel Special je již nyní dostupný všem předplatitelům služby Voyo.