Rozlučkové koncerty přišly Gottovi trapné: Ivana je přesto organizuje!

„V posledních letech je i v zahraničí velkou módou rozlučkové turné. Ale to několikanásobné loučení mi někdy přijde až legrační. Proto když se mě teď v Německu ptají, co chystám, odpovídám: Teď plánuju první svoje rozlučkové turné,“ dělal si legraci Gott v pořadu Aleše Cibulky Host do domu.

Pravdou je, že to bylo v roce 2005 a od té doby se jeho smýšlení mohlo změnit. Tehdy měl ale jasno. „Je to skutečně někdy až směšné. Třeba Charles Aznavour dělal v Německu svoje rozlučkové turné, a přitom ho tam nikdo 20 let neviděl,“ vtipkoval Gott.

Karel Gott si nikdy na nic nehrál

Zdroj: Profimedia

„Olympic se u nás loučí už 20 let. A Frank Sinatra se loučil 30 let. Píseň My Way mu byla napsaná, když mu bylo 50. Ale on ji zpíval ještě v 80,“ vyjádřil svoji nespokojenost zpěvák, který žádné oficiální turné na konci kariéry nepořádal.

„Sinatra měl skutečně několik rozlučkových turné a potom si zase nechal napsat píseň Let me try again, kde zpívá: Nechte mě to ještě zkusit, vždyť to bylo pošetilé říct sbohem, když já vás potřebuji. Takže slzy při rozlučkovém koncertu a slzy, když řekl: Vždyť já vás potřebuju, lidi? Tak tyto patosy já nedělám,“ říkal razantně Gott.