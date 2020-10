Autor knihy o Gottovi: Odhalujeme, že mohl mít i syna, od Ivany čekám vzdor

„Dominika o tom tom termínu ví měsíc, ale sdělila mi, že musí být v práci v Palladiu, že ta směna nejde vyměnit, protože se o tu práci bojí a nechce provokovat. Natočila zdravici, kde říká, že si za tou knihou stojí a že je ráda, že jsme tu knihu udělali,“ sdělil procházka a přišel s vlastní teorií.

„Trochu jsem si říkal, jestli to není tím, že by jí třeba Ivana Gottová řekla, ať se nechodí, ale oni mají ty vztahy tak vyhrocené, že nevěřím tomu, že by jí řekla nechoď se a natoč zdravici. Moc by mi to nedávalo smysl. Ví o tom měsíc. Ona sama říká, že se necítí dobře, nevypadá dobře. Takže to je tímto umocněné,“ objasnil důvod její nepřítomnosti.