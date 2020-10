DŮVODY, proč Gottová nedorazila na křest knihy o tátovi: O termínu věděla měsíc!

Křest knihy Poslední roky s Karlem se odehrál v restauraci Kogo, kam dorazilo nespočet známých osobností. Nechyběla ani Šárka Rezková, která jí podala pomocnou ruku v těžkých chvílích. Dominika u ní pár měsíců bydlela, ale na to by zpěvačka raději zapomněla. Sama s ní nemá úplně dobré zkušenosti. Možná i proto se nezdráhala prozradit to, proč si myslí, že Dominika nedorazila.

„To bylo u Dominiky vždycky těžké, že něco slíbila a pak to zrušila. Pak se zasekla, že to dělat nebude nebo že to dělat nechce. Myslím si, že se asi nedohodla s vydavatelem. Byli na něčem domluvení a asi to nevyšlo z její strany. Já s ní v kontaktu nejsem od té doby, co se odstěhovala a nevím, co dělá,“ prozradila na křtu Rezková.