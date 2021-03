Tajné přání Karla Gotta: Štaidl mu ho nestihl splnit

Sice už ani jeden z nich není mezi živými, jejich hudba však bude mezi námi rezonovat jistě ještě pár generací. Proto by byla škoda si nepřipomenout poslední velké přání Karla Gotta, které na svého přítele před smrtí měl. Ten ho však bohužel již nestihl před mistrovým skonem splnit.

Znali se dlouhá léta a hlavně velmi dobře. Jeden o druhém věděli vše. Byli skoro jako bratři. Pak je na nějaký čas rozdělila žena, zpěvačka Iveta Bartošová, která z nich ve finále odešla na druhý břeh nejdříve. Když však roku 2018 začal psát Gott svou autobiografii, osud je zase svedl dohromady.

Scházeli se u Štaidla doma a vzpomínali na své životy, lásky, hádky i dobrodružství, která prožili. Jednalo se o dny a noci plné smíchu, souznění a přátelství, které nikdy nevyprchalo.

Karel prý měl při jedné této schůzce velké přání, které mu měl Ladislav splnit. Bohužel se tomu tak nestalo.

Poslední koncert s celým orchestrem

"Táta si přál, že pokud by se podařilo Láďovi dát dohromady všechny žijící členy jeho bývalého orchestru, že by byl rád, kdyby s ním ještě jednou stanuli na jevišti,“ prozradila deníku Aha! Dominika Gottová, které se tatínek prý se svým přáním svěřil.

Vše se mělo odehrát na narozeninovém koncertě v O2 aréně, kde chtěl Karel s fanoušky oslavit nadcházející osmdesáté narozeniny. To se mělo odehrát v červnu roku 2019. Bohužel se však před Vánoci v roce 2018 dozvěděl, že má akutní leukemii a z velkolepých plánů sešlo. Koncert byl zrušen a Gott zazpíval už jen na nejdůležitějších malých akcích, které se stornovat nedaly.

Na jaře 2019 se plně pustil do dokončení zmíněné autobiografie, na které pracoval právě společně se Štaidlem. Věděl, že konec se blíží a chtěl vše stihnout. Bylo mu jasné, že si s orchestrem na pódiu už nikdy nezazpívá, ale smířil se s tím. Ostatně jako se vším, s čím se musí smrtelně nemocný člověk vypořádat.

Štaidlův nečekaný odchod

Nebylo to však pro něj lehké. Štaidl svůj orchestr založil v roce 1967 a Slavík patřil mezi jeho hvězdy. Gott s ním vystupoval po celém světě, dokonce i na svém angažmá v Las Vegas. O dvacet let později ho Ladislav právě kvůli Bartošové opustil a Karla tím neskutečně naštval. Traduje se, že se to navíc Gott dozvěděl z časopisu, takže to pro něj byl hrozný šok. Orchestr po něm převzal Pavel Větrovec.

Když Gott zemřel, Štaidl to velmi těžce nesl. Nepřišel ani na jeho pohřeb, nechtěl se nikde ukazovat. Ani on sám si nepřál žádný pohřeb, což nezapomněl zmínit ve své závěti. Jeho přátelé si však rozloučení s ním neodpustili a zorganizovali malou zádušní mši, kde se jich nakonec sešelo více než osmdesát.

Na osudovou ženu, která rozhádala Štaidla a Gotta, se podívejte do galerie!