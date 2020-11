Nejslavnější hit Karla Gotta Lady Carneval: Jaké má skladba tajemství?

"Písničku jsme vymysleli v naprosté euforii. Tehdy jsme si mysleli, že to v jiném stavu. Jiří Štaidl Karlovi slíbil, že písničku na festival bude mít do rána hotovou. Tak jsme se sešli s Jiřím Štaidlem u mě v bytě a udělali si mejdan. A v tom volal Karel Gott. Oba jsme mu lhali, že už to máme. Ke čtvrté hodině ranní nás naštěstí políbila múza. Stačilo, aby Jiří řekl dvě slova. To první bylo "lady" a to druhé "karneval". Když byla v nejlepším, zasedl jsem k piánu a ráno byla naše Lady na světě. Třicet minut, jak říká Karel Gott, je přehnaných. Tuším ale, že za hodinu a půl se písnička opravdu narodila. Karlovi jsme ji potom zahráli a společně dotvořili do tří minut," odhalil Karel Svoboda, pár let před svou smrtí.

Nečekaný nápad se nakonec dočkal doslova věhlasné slávy a oblíbenou melodii si pobrukuje už několikátá generace…