Takhle se dcera Gotta seznámila s druhým manželem, dává naději nezadaným ženám

Lucie Kovaříková se teprve minulý rok rozvedla s otcem svých dvou synů, nová láska na ni ale čekala za rohem. Už loni se dcera Gotta pochlubila vztahem, který se před pár dny rozhodla v tajnosti zpečetit svatbou.

Lucie Kovaříková potkala loni na jaře skrze internet sympaťáka Lukáše a rozhodla se kvůli němu po 12 letech opustit svého muže Honzu, který je otcem jejich dvou synů. Vše zkrátka začalo virtuální konverzací.

"S Lukášem to myslím vážně," sdělila minulý rok v červenci Blesku Gottova dcera.

Tehdy nikdo netušil, že Lucie svá slova myslí smrtelně vážně. O rok později se za nového přítele provdala na tajném obřadu.

Poprvé se Lucie vdávala na Slavíky

První svatba Lucie Kovaříkové se konala v roce 2008. Tehdy byl na obřadu v Jílovém ještě její tatínek Karel Gott. V den sňatku se navíc udělovaly hudební ceny Český slavík, kterých známý zpěvák za svou kariéru nasbíral neuvěřitelných 42.

Na své soukromí je Lucie velice opatrná a proto druhý sňatek nechtěla nijak medializovat. Svého partnera Lukáše si vzala v tajnosti 19. listopadu.

Na prsteníčku Gottovy dcery tak rok od rozvodu přibyl snubní prstýnek a na sociální síti si už Lucie změnila příjmení na Waltz (Valčík).

Se sestrou Dominikou nechce mít Lucie nic společného

Zatímco v lásce se Gottově dceři daří skvěle, rodinné vztahy trochu pokulhávají. S vdovou po otci se sice stýká pravidelně, o své starší sestře Dominice ale nechce ani slyšet.

Od prvorozené dcery Slavíka dali postupně ruce pryč všichni členové slavné rodiny. Dominiku už ale odepsala i Lucie, která její kauzy a excesy nechce dál snášet.

"S Ivanou skvěle vycházíme, voláme si a víme o všem, co děláme. Nemám zájem se s Dominikou stýkat, když vidím, co předvádí," sdělila Lucie stručně Blesku. Rozbité vztahy nebude snadné slepit, Dominika Gottová se ale brzy vrací do Čech a je možné, že bude mít snahu svou pošramocenou reputaci napravit jak u veřejnosti, tak u vdovy po otci a sester. Vše ukáže čas.