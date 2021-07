Karel Gott na dosud nezveřejněné fotografii: Ivana s ní děkovala fanouškům

Fanoušci legendárního zpěváka Karla Gotta se po dlouhých měsících úmorného čekání konečně dočkali publikace jeho autobiografie s názvem Má cesta za štěstím. A zájem o knihu je skutečně obrovský. Jako poděkování všem příznivcům se vdova Ivana Gottová rozhodla sdílet jedinečný snímek, na němž je Mistr zachycen během dovolené na slunné Mallorce.

Od jeho smrti za pár měsíců uplynou dva roky, v srdcích fanoušků a jeho blízkých ale bude Karel Gott žít navždy. Legendární umělec měl nejen v Česku obrovské množství obdivovatelů, kteří netrpělivě vyčkávali na uvedení autobiografie Má cesta za štěstím, jež Karel Gott stihl dopsat krátce před svým odchodem na věčnost. FInální podoba knihy si však vyžádala jistý čas. Po smrti zpěváka totiž Ivana Gottová začala nacházet další dokumenty a artefakty, o které nechtěla jeho skalní fanoušky ochudit. Nakonec se ale všichni dočkali a kniha je nyní v prodeji!

Poděkování fanouškům

Zájem o publikaci je pochopitelně obrovský. Ivana Gottová se proto rozhodla fanouškům poděkovat za projevenou přízeň a zároveň oznámila, že je dílo dostupné i v sousedním Slovensku. K děkovnému postu přidala také dosud nezveřejněný snímek Karla Gotta na jedné z jeho posledních zahraničních dovolených.

„Mám velkou radost! Nejen z toho, že mi píšete, jak se vám autobiografie líbí, ale také proto, že se dnes dočkáte vydání knihy i na Slovensku! A jako malé poděkování či pozornost vám posílám fotku Káji z Mallorky z léta 2017, která patří mezi mé oblíbené,” píše Ivana v příspěvku.

Krásná vzpomínka

„Navštívili jsme s Kájou jedno malebné městečko a on si ten den čistě náhodou vzal tričko stejné barvy, jaké jsou tam všude okenice. Nešlo si ho u zelených okenic nevyfotit, to jistě chápete,” dodala ještě vdova po Karlu Gottovi. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Krásná fotka, moc to panu Karlovi sluší. Vyniknou jeho pověstné modré oči! Děkuji moc, s jakou noblesou udržujete jeho památku, paní Ivano,” napsala pod příspěvek jedna z fanynek.

Kniha Má cesta za štěstím je složená z mnohým příběhů Karla Gotta, které se mu skutečně přihodily. Některé jsou veselé, vtipné, jiné zase dojemné i zamyšlení hodné. Dílo je zároveň protkáno dosud nezveřejněnými fotografiemi i dalšími dokumenty, jako jsou například vysvědčení či školní poznámky.

Ivana Gottová sdílela dosud nezveřejněnou fotografii