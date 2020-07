Tajemství domů Karla Gotta: Peníze z nečekaného zdroje!

Výroba - Mistr na montážním pracovišti 30 000 Kč

Pracoviště: Jiráskova č.p. 948/5, Olomouc. Nástup možný dle dohody. Pracovní poměr na dobu určitou. Hrubá mzda: 27.000 - 30.000 Kč dle délky praxe a zkušeností. Požadavky: - ÚSO vzdělání - obor elektro, praxe v oboru min. 5 let, vyhláška 50/78 Sb., ŘP sk. B, uživatelská znalost PC, organizační schopnosti, spolehlivost, trestní bezúhonnost. Nabízíme: - 5 týdnů dovolené, příspěvky na penzijní připojištění, zaměstnanecká karta Benefit plus, bezplatné očkování, ubytování a doprava na montážní pracoviště zajištěna, školení a zvyšování odborné způsobilosti. Jedná se o výkon práce na montážních pracovištích v ČR. Životopisy zasílejte POUZE na výše uvedenou emailovou adresu do 30.6.2020.