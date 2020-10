Tohle o Gottovi nikdo nevěděl: Jeho tajemství odhalil Marek Eben

„Táta nemusel mnoho let Václava Havla. On o totiž v nějakém článku po revoluci řekl, že to měl snazší, než on. Že si Havel mohl v době temna psát do šuplíku, ale kdyby se otec nějak vzepřel, tak měl se svou kariérou konec,“ svěřila Dominika deníku Aha.

„Vím, že slovo Havel nemohl do svých šedesátin vůbec slyšet. Pak mu ale prezident pogratuloval dopisem k narozeninám a najednou se tátův vztah k němu začal měnit,“ vysvětlila Dominika. Svého času však jméno Havel nemohl Gott dlouho slyšet.