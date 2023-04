Gott jako sexuální predátor? Zpěvák vděčí za svou slávu známému psychiatrovi

Zdroj: Profimedia

O legendárním zpěvákovi Karlu Gottovi je známé, že jeho náručí prošly celé zástupy žen. Gott se usadil až po boku své manželky Ivany, se kterou měl dvě dcery. Střídání milenek nebyl jediný škraloup, který nesl populární zpěvák na svých bedrech.

Údajně se v šedesátých letech nespoutaně obnažoval na veřejnosti. O tom, že se před lidmi uspokojoval, jsou dokonce vedeny i úřední záznamy. O těchto zatím neznámých informacích o zpěvákovi se rozepsal Pavel Klusák v knize Gott: Československý příběh. Publicista se odkazuje na úřední záznamy z roku 1958 a 1962.

Utajené hříchy mládí

U jednoho z Gottových výstupů zasahovala i Veřejná bezpečnost. Zpěvák tehdy k celé situaci uvedl, že šlo o náhlou a nepotlačitelnou touhu. Podle Klusáka Gotta naplňovala pozornost publika. To mohl být hnací motor k tomu, aby na sebe poutal pozornost nejen na jevišti. Publicista vypátral, že byl Gott za své delikty odkázán dokonce na sexuologa.

Kariéra díky psychologovi

Za svou slávu vděčí Gott hlavně jednomu muži. Psychiatr Zdeněk Dytrich ho přesvědčil, aby začal veřejně vystupovat. Kdyby se nestal slavným a obdivovaným zpěvákem, nejspíše by dále působil delikty. "Ta pověstná pracovitost a manické nadšení pro práci, to asi nebude čistě jen chuť být pilný a přičinlivý. Vychází to z nějakého vnitřního nastavení, zkrátka z toho, že tu práci a tu zpětnou vazbu od publika velmi potřeboval. Byl to ten kontakt s tím úspěchem," dodal Klusák v rozhovoru pro Radiožurnál.

Podle publicisty veřejnost přijala příběh, který o sobě Gott sám rád a pečlivě šířil. Uctivost vůči zpěvákově legendě vytlačila pravdu. Ačkoli zemřel v roce 2019, lidé na něho dodnes vzpomínají a to především jako na legendárního zpěváka s ojedinělým hlasem.