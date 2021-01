Takhle ho neznáte! Raritní fotky Karla Gotta zachycují počátky jeho kariéry

Legendárního zpěváka Karla Gotta zná snad úplně každý a zcela jistě není nutné ho nijak představovat. Často se však zapomíná na to, jaké byly jeho pěvecké začátky a jak se vlastně Karel Gott dostal do povědomí lidí. Pomůckou při vzpomínání mohou být právě fotky z dob rozjezdu jeho kariéry.

I po více jako roce od své smrti zůstává Karel Gott nejúspěšnějším a nejpopulárnějším zpěvákem české hudební scény. V letech 1965-2019 se prodalo na 50 milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což se doposud žádnému jinému českému interpretovi nepovedlo. A je více než jasné, že překonat takové číslo, je takřka nemožné.

Karel Gott zpívala v několika jazycích. Kromě češtiny zpíval také v němčině, angličtině, italštině či ruštině. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík obdržel celkem 42 ocenění. Náleží mu rovněž dalších 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, jedna diamantová deska a dvě ceny Anděl. Cesta k úspěchu byla však trnitá.

Zklamání, práce ve fabrice a začátek kariéry

Mladý Karel Gott toužil potom stát se malířem, umění ho již od dětství velmi přitahovalo. Po ukončení školní docházky v Plzni se chtěl věnovat studiu výtvarného umění. Do školy však nebyl přijat. Následně tak odešel do učení pro ČKD v oboru elektromontér. Ve svém volném čase se ale během učňovských let věnoval své druhé lásce - hudbě a zpěvu. A najednou věděl, že pokud nemůže být výtvarníkem, bude zpěvákem. Odešel proto na konzervatoř.

V roce 1958 se pak přihlásil do soutěže amatérských zpěváků, kde se umístil na prvním místě! na základě toho začal častěji vystupovat v různých kavárnách. Postupem času však zjišťoval, že je nesmírně těžké skloubit práci zpěváka, který po nocích baví lidi, se svou prací v ČKD. Proto své stálé zaměstnání opustil a naplno se věnoval zpěvu. Milníkem jeho kariéry pak byla nabídka z roku 1962 na angažmá do divadla Semafor od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra

Růst, popularita a angažmá ve Spojených státech

V roce 1965 se Karel Gott rozhodl odejít ze Semaforu a se svými novými spolupracovníky, bratry Štaidlovými, založil vlastní divadelní scénu Apollo, v níž se stal hlavní hvězdou. V roce 1967 pak Karel Gott se vydal jednu ze svých nejznámějších písní s názvem Trezor. Od té doby byl takřka na vrcholu. Se Skupinou Ladislava Štaidla vystupoval v Německu, v Rusku, dokonce společně odjeli na sedmiměsíční angažmá do Las Vegas ve Spojených státech amerických. Úspěchy sklízeli i v Kanadě a východní Evropě.

Legendou české hudby

Karel Gott ve svém životě zvládl mnohé. Ukázal, že když má člověk nějaký sen a jde si tvrdě za ním, může dosáhnout až ke hvězdám. Překonat úspěchy Karla Gotta bude velmi těžké, pokud je to však vůbec možné. Během svého života si zpěvák vybudoval obrovskou fanouškovskou základnu, pro kterou byla zpráva o jeho smrti devastující. Stejně tak pro zpěvákovu rodinu.

Karel Gott navždy odešel do hudebního nebe 1. října 2019 po vleklých zdravotních potížích.