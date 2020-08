Karel Gott se smrti nebál: Za tuto vášeň málem zaplatil životem hned několikrát!

Další autonehodu zažil v roce 1973 v Novém Strašecí. A paradoxně mu život zachránilo to, že nebyl připoutaný. „Vypadalo to, že hlavní silnice vede rovně, ale za kopcem jsem až v poslední chvíli zjistil, že míří doleva. Auto vyletělo ze silnice a udělalo několik přemetů. Mě to vymrštilo na zadní sedadla, kde jsem se schoulil a chránil si hlavu,“ vzpomínal Gott, kterému by podle jeho slov nepomohl ani airbag. „Střecha byla po nárazu stlačená do úrovně dveří. Nechci nikomu radit, aby jezdil bez zapnutých bezpečnostních pásů, ale mně to tehdy opravdu zachránilo život.“