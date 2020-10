Nová píseň Karla Gotta! Vydání tajného duetu s Richardem Krajčem je za dveřmi

Fanoušci Karla Gotta tak mají opět o jeden důvod k radosti navíc. Nová píseň jim zároveň pomůže zkrátit čekání na snímek Karel, který si měl premiéru v kinech odbýt již 15. října 2020. Kvůli stávající situaci s pandemií koronaviru bylo však jeho uvedení odložena na neurčito.

V příštím roce by měla také vyjít autobiografická kniha Karla Gotta, kterou fanoušci očekávali v letošním roce. Vdova Ivana Gottová však na sociální sítě napsala, že se zavázali manželovi vydat knihu přesně v takové podobě, v jaké by si to přál. Zároveň ve vile na Bertramce našla několik informací a artefaktů, o které by fanoušky nerada ochudila, a proto se je rozhodla do knihy zakomponovat. To však vyžaduje o něco více času. Kniha by tak měla vyjít začátkem příštího roku.