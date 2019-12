Nesplněné přání zhatila smrt: Gott dcery miloval, Dominiku dotoval. A pak...

Druhou, taktéž nemanželskou, dospělou dcerou je Lucie, o které Gott nikdy příliš nemluvil. Ona o mediální slávu nikdy moc nestála. Poté, co se vdala za Jana, dostala od otce vybavený byt v Košířích. Do médií zpravidla nemluví a kamery jí nejsou příjemné. To Charlotte Ella a Sofie Nelly jsou na záři reflektorů zvyklé už odmalička.