A je po dražbě! Utajený obraz Gotta se prodal za astronomickou částku

„Ať řeknu cokoliv, slovem se to vyjádřit nedá. Pan Gott změnil můj život tím, že mě přivedl do Prahy do kostela svatého Rocha, kde před téměř třiceti lety vznikla Galerie MIRO. Bez jeho tehdejší finanční pomoci bych zůstal v Německu,“ uvedl pro novinky.cz galerista a zakladatel cen Trebbia Miro Smolák.

„I proto jsem před dvaceti lety k Mistrovým šedesátým narozeninám vystavil v kostele svatého Rocha asi dvacet jeho obrazů, které denně vidělo čtyři sta až šest set lidí,“ řekl Smolák, který je Gottovi dodnes vděčný za jeho pomoc.