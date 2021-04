Prodej obrazu od Karla Gotta: V Německu o něj není zájem

O tom, že byl Karel Gott velkou legendou, se není třeba bavit. Kromě toho, že byl skvělým zpěvákem, byl také talentovaným malířem. Jeho obraz se nyní snaží v Německu prodat mistrova kamarádka Ingrid Kernbachová. Bohužel však bez úspěchu.

Češi jsou za obrazy Karla Gotta schopni utratit obrovské peníze. Ve stejnou zkušenost doufala i fotografka a mistrova kamarádka Ingrid Kernbachová, která se jedno z originálních děl umělce snaží prodat v Německu za 1,5 miliónu korun. Bohužel jí to však nevychází, naši sousedi nemají zájem. Ingrid tedy přesměrovala svůj zájem na Česko a začíná to zkoušet u nás.

Ingrid se stala průkopnicí, v Německu totiž dražba Gottova díla nikdy neproběhla. Loni v prosinci byl obraz Nadšený Pavarotti nabídnut za 1 414 400 Kč v aukční síni Eppli a dodnes o něj nikdo neprojevil zájem. Spekulovat můžeme o tom, zda je problém ve vysoké ceně nebo v tom, že Němci Gotta tolik neznají.

Nezájem o Gotta v Německu

„Obraz jsem tady neprodala, zkusím to v Kájově rodném Česku. Nyní vyjednávám s galeriemi, které by se dražby ujaly. Do Prahy se teď kvůli opatřením nedostanu, ale převoz díla určitě nějak zajistím. Částku 52 tisíc eur nechávám stejnou,“ prozradila deníku Aha! fotografka.

Když ještě Karel žil, chtěl si obraz od své známé koupit zpět, ona mu ho ale prodat nechtěla. Nezbylo mu tenkrát nic jiného, než to respektovat. Na obraze je on sám, jak koncertuje v pražské Lucerně. V davu fanynek je pak zvěčněn i poslouchající Luciano Pavarotti.

Miliony za jeho obrazy v Česku

V Česku by Ingrid mohla mít úspěch. V roce 2019 se tu obraz od Gotta s názvem Mona Lisa prodal za 1,7 milionů korun. A to vyvolávací cena byla pouhých 350 000 Kč. No a poslední obraz od Gotta s názvem V Kavárně se vydražil za rovné 3 miliony korun.

Jeden z obrazů, které nakreslil mistr, vlastní i český miliardář Karel Janeček. Ten za čtvrt milionu koupil obraz Čas něžností už roku 2013, tedy za Gottova života. Při stěhování mu ho ale někdo ukradl a dodnes se po pachateli pátrá.

