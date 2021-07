Karel Gott odhalil, kdo na něj donášel STB, přišel na to těsně před smrtí

O tom, nakolik se Karel Gott zapletl s komunistickým režimem, se dodnes vedou spory. Pravdou ale zůstává, že STB si sehnala člověka, který na Zlatého slavíka donášel informace přímo z první ruky! Až těsně před smrtí zpěvák zjistil, že to byl jeho manažer a manžel zpěvačky Yvetty Simonové František Spurný.

Když Karel Gott odjel na veleúspěšné turné do amerického Las Vegas, František Spurný už stál po jeho boku. „Česká pěvecká hvězda, která je nazývána Sinatra Východu. Má školený tenor neuvěřitelné síly a krásy,“ psal v roce 1967 časopis Bravo o nadějném zpěvákovi z Prahy. Ten strávil za velkou louží sedm měsíců, kdy stačil navštívit New York, prohlédnout si ateliéry v Hollywoodu nebo se spřátelit s herečkou Shirley MacLaine.

Spurný musel do vězení

Slovo dalo slovo a Spurný, který předtím působil jako ředitel paláce Lucerna a do Prahy přivezl Louise Armstronga nebo Ellu Fitzgerald, se stal Gottovým manažerem. „Byl velmi schopný, jak se říká gentleman ze staré školy, mluvil výborně německy, proto mě doprovázel do německých televizních studií," chválí zpěvák kolegu v autobiografické knize Karel Gott: Má cesta za štěstím, která vyjde už 14. července, v den jeho nedožitých 82. narozenin.

Spolupráce Karla Gotta a Františka Spurného ale nakonec trvala jen necelé tři roky, pak manažera odsoudili za nedovolené podnikání a musel do vězení. Bývalí kolegové se potkali až po letech, kdy Spurného trápila cukrovka, kvůli které přišel o obě nohy. „Rozhodl jsem se, že ho překvapím, a navštívil jsem ho, dlouze jsme si povídali," popisuje Karel poslední setkání s Františkem v nemocnici na Vinohradech.

Jakmile zpěvák po letech nahlédl do zpřístupněných svazků STB a dozvěděl se, že na něho donášel právě Spurný, byl to pro něj šok. „Vymýšlel si všelijaké nehezké a zcela nepravdivé báchorky. Vzpomínky na Františka mi to zcela zakalilo,“ připouští Gott, který se snaží dívat na jednání blízkého člověka s nadhledem a pochopením. „A zřejmě v naději, že mu jeho firmu, pobočku švýcarské agentury na Národní třídě nezavřeou, byl ochoten či přinucen donášet. Rád bych věřil, že tak činil nerad…" dodává v knize Mistr.

Co by na Karla donášel?

I když zpěvačka Yvetta Simonová byla tehdy se Spurným už dávno rozvedená, bývalého muže a otce společného syna Tomáše teď brání. „To je nesmysl! Vždyť ho vzal Karel do Ameriky, proč by na něj donášel? Jezdil po celém světě, po Německu…“ uvedla Simonová pro deník Blesk. I tak ale zpěvačka připustila, že informace o spolupráci ex-manžela s tajnou policií pro ni není úplně nová. „Já už to slyšela, ale vždycky si říkám: Co by asi tak donášel? Že Karel natočil novou desku nebo že si koupil nové boty?" doplnila Simonová popuzeně s tím, že Spurný přízeň STB k ničemu nepotřeboval.

Těsně po návratu Karla Gotta a Ladislava Štaidla z Las Vegas si zpěváka předvolala policie na výslech do Bartolomějské ulice. „Tížila mě obava, že snad někdo z kolegů práskl, jak mě v USA lanařili, abych se už nevracel," uvádí Gott, jehož dva spolupracovníci, Antonín Šůra a dr. Hora, skutečně zůstali v Americe a do Československa se už nevrátili.

„Vyptávali se, jestli se ti dva uprchlíci nějak projevovali, zdali jsme na nich nepozorovali něco podezřelého. Plácali jsme, co nám přišlo na jazyk. Neřekl jsem ani to, že nám Tonda svůj plán dopředu oznámil," popisuje Gott napjatou atmosféru konce šedesátých let, kdy mohla být jeho výpověď jakkoli zneužita.

Poslechněte si jednu z nejoblíbenějších písní Karla Gotta.

Zdroj: Youtube