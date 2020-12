Pavel Větrovec šokuje: Karel Gott se mu zjevil po smrti! Co mu rozmluvil?

Pavel Větrovec byl s Karlem Gottem nejen letitý kolega, hudebníci spolu měli i velice přátelský vztah, který je spojoval.

Po smrti zpěváka byl jeho kapelník velice zarmoucený a dle svých slov naprosto ztratil chuť ještě vystupovat. Větrovce v jeho rozhodnutí ukončit hudební kariéru podpořilo i zrušení rozlučkových koncertů pro Gotta v O2 aréně. Plánovanou show musela vdova Ivana Gottová přeložit až na příští rok, kvůli koronavirové pandemii!

"Když se rozhodlo, že se koncerty překládají, řekl jsem si: Teď bys měl skončit! V tvých letech čekat na to, co bude za rok? Navíc to bude znovu strašně moc práce a možná nedáš dohromady ani kapelu," svěřil se Větrovec webu Aha, pak se mu nečekaně zjevil duch Gotta!