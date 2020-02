Odebraná a nazpět vzatá láska Karla Gotta: Co stojí za zvláštní událostí?

Kdo by si myslel, že Ivana vezme pejska zpátky do vily na Bertramku, ten by se mýlil. Fenku zlatého retrívra raději odvezla mimo Prahu, a to do roubenky v Doubici. Tam má daleko větší prostor na řádění. Rodina ji musela strašně chybět. Tři týdny před smrtí Gotta ji totiž Ivana dala pryč.

Až dosud se o ni starala cvičitelka Zuzana Daušová. „To už bylo s Karlem zle a já jsem si Stellu ráda vzala do opatrování,“ vysvětlila Blesku Daušová důvod, proč ji měla na hlídání. Kromě Stelly se svědomitě starala ještě o další tři psy.