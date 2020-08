Pověrčivý Karel Gott rozdával peníze ve velkém: Kdo dostával tučné částky?

„Nejsem na to pyšný. Naštěstí máme nyní s druhou ženou výborné vztahy,“ tvrdí bubeník. „Dominika někde zveřejnila, že jsem ji vozil do školy. To tedy pravda není, to by vypadalo, že jsme spolu spali u nás doma. To bych fakt neudělal,“ vyvrací Dominičino tvrzení Honza.

Na turné s Gottem s ním jezdila i Dominika, která si uměla užívat života. „Jednou mi Karel ráno řekl, že jsme byli s Dominikou moc hluční a že nemohl spát. Nebylo mi to úplně příjemné,“ přiznává Žižka, který s nejmladší Gottovou dcerou trávil na šňůře noci.