Plánoval vše? Geniální tahy Karla Gotta před smrtí ukazují, že byl vážně Mistr

K poslednímu zásahu do poslední vůle Karla Gotta prý došlo pár týdnů před jeho smrtí. Co však známý zpěvák změnil a zda se nakonec rozhodl něco odkázat starším dcerám je tajemství, které si vzal do hrobu!

Dominice Gottové by se aktuálně ale pomocná ruka v podobě financí po otci velmi hodila! Její manželství s Timem Tolkkim je před rozvodem, a ona začíná od nuly zpět v České republice, kde nežila témě dvacet let.

Zatím rodina žádné podrobnější informace ohledně závěti Gotta nezveřejnila a nejspíš do budoucna ani nezveřejní. Celá situace tak zůstává zahalená v tajemnu…