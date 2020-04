Kdo získá práva na podpis Gotta? Vydělat s ním můžete miliony!

Kdyby měla možnost získat práva na podpis, znamenalo by to pro ni obrovské bohatství až do konce života „Dotyčný bude mít možnost práva prodávat, například vydavatelům nějakých knih nebo desek. A tím pádem z toho bude mít výdělek,“ uvedl jeden z účastníků řízení, který má jasno v tom, kdo po právech nejvíce touží.

„Paní Gottová, která už jako jednatelka firmy Karel Gott Agency vlastní práva na jméno Karel Gott, by ráda tato práva získala. Ale nebude to mít jednoduché,“ dodal. Celou věc řeší notářka Alena Procházková, která se k tomu nechce vyjadřovat. Dle Blesku však práva ještě nikomu nepřiřkla.