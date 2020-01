Gott v pohádce Když draka bolí hlava: V Bělorusku dostal cenu, v Čechách na frak

„Kovář mluví pseudoslovenštinou tak strašnou, že to uráží i mé, vůči prznění slovenštiny zcela inertní, ucho. Další postavy zas na oplátku przní češtinu. Jinak drak prokleje dvě království, protože … proto. Královské děti se do sebe zamilují, nebo to aspoň tvrdí. Přijde prokletí, vysvobození, po němž se ti dva zamilovaní ani nepoznají,“ zní jedno z hodnocení.