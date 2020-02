Jiří Kájínek měl něco s Karlem Gottem? Jeho slova o Mistrovi nepochopíte!

Doprava a logistika - Skladník 20 000 Kč

Jsme mezinárodní společnost se sídlem v Pardubicích-Starých Čívicích. Zabýváme se výrobou tlumičů do automobilů světových značek. Co vás čeká: Vaším rajónem bude sklad. Budete v neustálém kontaktu se zbožím a potřebnými papíry. Zboží budete přijímat, evidovat a vydávat. S usměrňováním zásob vám pomůže metoda Kanban.Nesplňujete všechny požadavky, ale jen některé? Nevadí, i tak si váš životopis rádi projdeme a můžeme vám nabídnout jinou pracovní pozici, nebo kde to bude možné, v rámci systému propracovaného vstupního školení vás vše potřebné doučíme. Co vám můžeme nabídnout? Vaše dobře odvedená práce přispívá k věhlasnému jménu řady osobních automobilů světoznámých značek. Vedení společnosti si to uvědomuje, a proto vám nabízí spoustu benefitů a odměn. Příspěvek na dopravu již od 600 Kč, parkování v areálu firmy , 5 týdnů dovolené po 1 roce, obědy s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 55% z ceny jídla ve firemní jídelně firemní kantýna - možnost zakoupení občerstvení a další.