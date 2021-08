Karel Gott a jeho poslední měsíce: Trpěl, přesto naplno objevoval krásu života

Zdroj: Profimedia

Kniha legendárního zpěváka Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím je neuvěřitelným hitem. Mistr v ní popisuje nejrůznější období svého života, přičemž se nebál promluvit ani o nejtěžších chvílích, které prožíval krátce předtím, než naposledy vydechl. Z jeho slov je více než zřejmé, nakolik vyčerpávající jeho boj s akutní leukémií byl, zároveň si však zpěvák na konci života začínal uvědomovat krásu zdánlivě nepodstatných maličkostí.

Nejznámější český zpěvák Karel Gott prožil vskutku neobyčejný život, který dodnes fascinuje tisíce jeho fanoušků. I proto se po jeho autobiografické knize Má cesta za štěstím, kterou Mistr stačil dopsat na sklonku svého života, doslova zaprášilo a okamžitě se stala nesmírně žádaným zbožím. Zpěvák se v ní věnuje svému dětství, popisuje humorné i ne tolik veselé událostí ze svého života a v závěru pak upřímně hovoří i o myšlenkách, které se mu honily hlavou jen pár měsíců předtím, než odešel na věčnost. Detailně vykresluje ty chvíle, kdy si uvědomoval, že se mu krátí čas.

Poslední dovolená

Na konci května roku 2019 lékaři sdělili Karlu Gottovi smutnou zprávu. Zdravotní potíže, se kterými se do té doby potýkal, totiž vyústily v akutní leukémii. Zpěvák věděl, že mu již nezbývá mnoho času, a proto se zaměřil na to nejdůležitější – na svou rodinu. Zároveň začal obdivovat krásu nejrůznějších věcí, jež mnozí během svých životů často opomíjejí, a to včetně Mistra. „Dřív mě západy slunce tolik nebraly. Najednou ale člověk začne život vnímat jinak. Mnohem intenzivněji. Začne si uvědomovat smrtelnost a nechce promarnit jediný okamžik,” uvádí ve své autobiografii populární zpěvák Karel Gott: Má cesta za štěstím, Karel Gott Agency, 2021.

K jeho nemoci se pojilo mnoho dalších zdravotních obtíží, třeba i to, že se mu ve vyšších teplotách hůře dýchalo. Přesto ale podle Blesku Karel Gott přijal pozvání od kamaráda Leona Tsoukernika a s celou rodinou odletěl na luxusní dovolenou na Sardinii. „Noci jsou tu zlé, nemohu popadnout dech a Ivanka je stále ustaraná,” napsal Gott v knize posmutněle. Zároveň v něm ale dovolená probudila jakousi vděčnost. „Slyším Ivanu, jak se směje. Už dlouho jsem ji neslyšel se smát. V poslední době už není moc čemu…,” dodal ještě.

Připraven na nejhorší

V poslední části knihy je jasné, že se Mistr připravoval na nevyhnutelné. Uvědomoval si bohatost svého života i hodnotu všech těch zážitků, které jej utvořily takovým, jakým byl. „Jsem připraven přijímat i to nejhorší, o to víc se raduji z toho, že jsem ještě stále tady. Už se za ničím neženu. Vlastně ani není kam. Lidi, které jsem chtěl ještě vidět, jsem viděl, s kým jsem chtěl mluvit, s tím už jsem mluvil…,” napsal Mistr v jednom z posledních řádků.

