Odvážný plán Karla Gotta před smrtí: Ivana Gottová držela tajemství celé měsíce!

Ivana Gottová se po smrti Karla Gotta stáhla do ústraní, a s dcerami si dala pár měsíců klidu, aby se mohla vyrovnat se ztrátou milovaného muže.

Nakonec se ale vdova po novém roce odhodlala, a na začátku února začala pomocí Facebooku a Instagramu komunikovat s fanoušky zesnulého manžela. Ti to přijali s naprostým nadšením.

Velkolepé vystoupení pro desítky tisíc lidí ovšem plánoval sám mistr a to do nejmenších detailů. I přes vážnou nemoc myslel na své posluchače do poslední chvilky. Ivana jeho tajemství držela dlouhé týdny!