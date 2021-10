Je nesnesitelné horko a chybí mi vzduch, z posledních slov Karla Gotta mrazí

Zdroj: Profimedia

Od smrti milovaného zpěváka Karla Gotta uběhly už dva roky. Stovky fanoušků proto dorazily na malvazinský hřbitov, aby tu uctily zpěvákovu památku. Na veřejnost se pak stále dostávají nové detaily o posledních okamžicích jeho života. Z toho, co legendární umělec těsně před svým skonem prožíval, opravdu mrazí.

Už na konci roku 2018 Karel Gott věděl, že trpí akutní leukemií. Krutou diagnózu se dozvěděl od svého osobního lékaře Marka Trněného, který odhadoval, že Mistrovi zbývá půl roku života. Zpěvák žil nakonec ještě dalších devět měsíců, i když nemoc postupovala a Karlovi bylo čím dál tím hůř.

Chci se naložit do vany

"Toužím se naložit do vany plné vody a celou ji vypít. Doslova se upít k smrti," vepsal zpěvák vlastní rukou několik dní před svou smrtí na poslední stránku své autobiografické knihy Má cesta za štěstím. "Nikdy by mě nenapadlo, že budu na sklonku života pociťovat tak neuhasitelnou žízeň. Nikomu bych to nepřál…" doplnil tehdy těžce nemocný Gott.

Zlatý slavík se nikdy netajil svým obdivem k manželce Ivaně, která pro něj během zákeřné nemoci byla tou největší oporou. "V noci mě neustále probouzí vyschlé hrdlo, šmátrám po lampičce na nočním stolku u postele, ale Ivanka je hbitější, vyskočí, lampičku rozsvítí. Za ty roky ví přesně, co potřebuji," přiblížil Karel okamžiky, kdy mu nebylo dvakrát do zpěvu.

Má láska nespí a ovívá mě

"Běží po schodech dolů do kuchyně a nese mi z lednice další dvě sklenice chlazené minerálky. Na chvíli mě to osvěží. Je nesnesitelné horko a neustále mi chybí vzduch. U postele mám vějíř. Má láska nespí a ovívá mě," připsal zpěvák a vyjádřil tak největší vděčností vůči svojí ženě, která o něj láskyplně pečovala.

Do kin právě vstoupil dokumentární film o životě slavného zpěváka, který se jmenuje Karel. Snímek natočila režisérka Olga Malířová Špátová.