Otec Karla Gotta nutil být elektrikářem: Bral 6 korun za hodinu a nic mu nešlo!

Ke zpěvu a k hudbě obecně tíhl Gott odmala. Chybělo málo a vůbec by se tomu nevěnoval. Vyučil se totiž elektrikářem, ale už od počátku bylo jasné, že by měl směřovat jiným směrem. O jeho marné snaze pohovořil mistr Jan Novák, který ho měl před více než 40 lety na starost.

„Přišel k nám jako vyučenej. Abych poctivě řekl, a on se neurazí: on by tou elektrikařinou nikdy neprorazil jako tím zpěvem. Na nějakou velkou akci, aby mu dal někdo motorek a on ho převinul, tak to jsem ho vážně neposílal,“ prozradil Novák podle deníku Aha!.

Ještě, že se Gott nestal elektrikářem…

Zdroj: Profimedia

Bylo zřejmé, že Gotta to vůbec nebaví a nezajímá. Logicky mu to tedy ani nešlo. „Otec chtěl mít syna, který umí řemeslo, jež má zlaté dno. Říkal mi: drž se toho ČKD,“ vzpomínal Gott v pořadu Jiřiny Bohdalové Zrcadlo tvého života.

Na otázku, zda by herečce uměl vyměnit pojistky, odpověděl nápadně rychle. „A máš napěťové, nebo proudové spínání? Asi máš diferencovaný transformátor. A pokud jde jedna fáze do země, tak ta sekundární cívka indikuje napětí a to poté dá impuls zapnutí nebo vypnutí!“ vychrlil ze sebe Gott.