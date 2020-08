Poslední přání Karla Gotta: Zvládne ho Ivana splnit?

Ivana Gottová byla se svým mužem do poslední chvíle a věděla o všem, co si přeje. Svoje přání vyslovil už na oslavě svých osmdesátých narozenin, kde byla přítomná celá jeho rodina.

„Táta to řekl už loni v létě, když jsme s ním se sestrou Luckou slavily dodatečně jeho osmdesáté narozeniny,“ řekla Blesku zpěvákova nejstarší dcera Dominika. „Vysloveně si přál, aby Bertramka zůstala v rodině, což byla vlastně jeho prosba na Ivanu, která už v té době byla její majitelkou,“ prozradila Dominika.

Karel Gott měl jedno veliké přání

Zdroj: Profimedia

Tu má v rukou pochopitelně vdova Ivana Gottová. Dominika pevně věří, že ji neprodá, jak by si Gott přál.„Myslím, že by byla velká nezodpovědnost Bertramku prodat, protože to by vlastně bylo porušení tátova přání,“ vysvětlila Dominika.

„Sestřičky jsou tam zvyklé a asi by pro ně bylo psychicky náročné si zvykat na domov někde jinde,“ myslí si Dominika. Pravdou je, že Charlotte Ella a Nelly Sofie bydlí ve velké vile od svého narození a byl by pro ně asi šok stěhovat se do jiného domu nebo bytu.