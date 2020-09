Karel Gott před svým skonem: Poradil blízkému příteli, ten nyní slaví úspěch!

Karel Gott měl hvězdnou kariéru nejen u nás v České republice, ale i za hranicemi. Konkrétně v Německu měl zpěvák stejnou slávu jako ve své rodné zemi.

A vzhledem k velkému úspěchu musel mít Gott i venku mít manažera, který se staral o koncerty a další pracovní záležitosti.

Wolfgang Kaminski pracoval pro Karla Gotta mnoho let a byl to právě on, kdo byl zahraničním manažerem zlatého slavíka. Tihle dva ale kromě pracovních vztahů měli i stejný koníček, umění!

Kaminski před pár dny přiznal obrovský úspěch, za který prý může Gott, a jeho rada!