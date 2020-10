Ivana se snažila hrát, že je rodina spokojená, po smrti Gotta jsou na ostří nože

Po dobu patnácti let byl totiž jeho dvorním novinářem, a tak ho dobře znal. A stejně tak zná poměry v jeho rodině. „Spory mezi Dominikou a Ivanou jsou znatelné. Ivana by byla ráda, kdyby Dominiky žila normálně a nedělala, jak ona říká, ostudu rodině. Dominice zase vadí direktivní chování Ivany,“ konstatuje.

Řešení pro ně dvě by věděl. „V knize píšeme, jak se Ivana měla podle Dominiky chovat ke Karlovi. Je to střet dvou světů. Dámy by si měly sednout ke stolu a vyříkat si to a jít dál. Když to neudělají, máme tady polarizaci rodiny. Karel by z toho asi nadšen nebyl,“ myslí si Procházka.