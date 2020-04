Nekonečná touha! Kdo se popral kvůli lásce ke Karlu Gottovi? Neuvěříte!

Měsíc po romantické dovolené s Marikou Sörösovou, se Karel Gott poprvé seznámil s Taťánou Smutnou. Psal se rok 1999 a dvojice se setkala v düsseldorfském hotelu Hilton.

Zlatý Slavík tehdy vstupoval na galavečeru a Smutná prý hned tušila, že mezi nimi přeskočila obrovská jiskra! "Už když jsem ho viděla na tom pódiu jsem tušila, že to bude průšvih. Byla jsem vdaná, ale s manželem nám to neklapalo. Bála jsem se, že mi to situaci ještě více zkomplikuje a to se stalo," vzpomíná Gottova milenka.

Zpěvák se začal vídat nejen s Taťánou, ale zároveň udržoval poměr s Marikou. Jenže, co čert nechtěl, došlo k jejich střetu!