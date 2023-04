Zesnulá příbuzná Karla Gotta zastávala Ivanu: V hrobce jí náleží speciální místo

Zdroj: Pavel Machan / CNC / Profimedia

Na konci března zemřela poslední příbuzná Karla Gotta, jeho sestřenice Hana Zímová. V posledních letech bojovala s několika zdravotními problémy. Dokud jí ale sily stačily, s velkým nasazením pečovala o odkaz Gottových rodičů i svého zesnulého manžela.

Rodinu Karla Gotta zasáhla na konci března smutná zpráva. Po dlouhé nemoci totiž ve věku 78 let zemřela jeho sestřenice Hana Zímová. Jejím životním partnerem byl Olda Havránek, který byl řidičem a také velmi dobrým přítelem Karla Gotta. I když je pravdou, že jejich přátelství nakonec nabralo poněkud zvláštní směr. Olda Havránek totiž najednou coby řidič u Karla Gotta zničehonic skončil. Za tím měla stát Ivana, která si nepřála, aby nemocný Havránek pro Mistra nadále pracoval. Alespoň to tvrdili pozůstalí po Oldovi Havránkovi pro Aha!.

Chatrné zdraví

Olga Havránek a Hana Zímová společně žili v Újezdu u Svatého Kříže na Plzeňsku. Havránek odešel na věčnost v roce 2017, když podlehl zákeřné rakovině. Právě od té doby se začalo zhoršovat i zdraví Hany Zímové. Tu podle Blesku trápily problémy se srdcem i s dolními končetinami. Kromě toho se jí také špatně dýchalo. „Musela nosit dýchací přístroj, na který byla napojená. Plíce už jí pracovaly na pouhých šest procent,” prozradil zmíněné redakci Gottův někdejší kamarád Václav Krhounek.

Na konci března ji pak našla ležet na zemi její kamarádka, která rychle zavolala záchrannou službu. Hana Zímová byla převezena do nemocnice v Rokycanech, kde ale bohužel zemřela. Místem jejího posledního odpočinku se stane rodinný hrob, ve kterém je pohřbený jak její manžel, tak také rodiče Karla Gotta.

Hodně se starala

Hana Zímová se až do posledních sil snažila pečovat o rodinnou hrobku v Újezdě u Svatého Kříže a mnohdy tím zastávala Ivanu. Pravidelně se o hrob starala a udržovala jej v dobré kondici. Před několika lety na něm dokonce nechala opravit náhrobní desku. „Tu desku chci nechat opravit. Ivana sem nejezdí, takže to udělám sama. Kvůli Kájovým rodičům i Oldíkovi, aby to tady měli hezké,” nechala se kdysi Hana Zímová slyšet pro web ŽivotvČesku.cz.