Naděje pro zoufalou Dominiku? Ukryté cennosti Karla Gotta hledají majitele

Po smrti Hany Zímové, sestřenice Karla Gotta, se ukázalo, že se v jejím domě v Újezdu u Svatého Kříže nachází celá řada cenností, které si u ní Mistr kdysi odložil. A bez nadsázky se dá říct, že se jedná o poklad. Otázkou však zůstává, komu připadne.

Zpěvák Karel Gott udržoval se svou sestřenicí Hanou Zímovou a jejím manželem Oldou Havránkem, který byl zároveň Mistrovým řidičem, dlouhá léta ty nejlepší vztahy. I proto se zpěvák podle Aha! v době, kdy rekonstruoval vilu na Bertramce, rozhodl uschovat k nim domů nejrůznější cennosti, které během let posbíral. Později na ně ale pozapomněl, a tak „poklad” po jeho smrti zůstal v domě v Újezdu u Svatého Kříže u jeho sestřenice. A po jejím skonu vyvstává otázka, kdo se o něj nyní bude starat.

Unikátní kousky

„Když se před lety předělávala Gottova Bertramka, nebylo už tam místo pro řadu věcí. Takže sem Karel navozil stovky gramodesek, které sbíral. Jsou mezi nimi unikáty, které by určitě potěšily kdejakého sběratele,” nechal se pro zmíněnou redakci slyšet zdroj z okolí Hany Zímové a Oldy Havránka.

„Táta měl spoustu krásných věcí – knížky, desky, sošky… Jak se zmenšoval jeho prostor na Bertramce, musel je někam přesunout. Pamatuju si, jak jsme vezli do Újezdu plné auto nejen gramodesek, ale i knížek a cédéček,” uvedla nejstarší dcera Karla Gotta Dominika Gottová.

Nový majitel

Dominika nyní doufá, že se brzy najde nějaký z kamarádů jejího tatínka, který by si sbírka artefaktů vzal. Cennostmi by dle svých slov nepohrdla ani ona sama, má to ale háček. Dominika v současné době žije opět ve Finsku, ze kterého se do své rodné vlasti jen tak nepodívá. „Já se teď do Česka nedosotanu, snad na podzim,” povzdechla si.

Pravdou však je, že kdyby se Dominika pozůstalostí po tatínkovi ujala, peníze z případného prodeje by pro ni bylo významnou finanční injekcí. Podle webu Expres je totiž nejstarší dcera zpěváka v nouzi a na obědy dokonce chodí do jídelny pro bezdomovce.